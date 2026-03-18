奧斯卡收視出爐 跌9%創3年新低 社群曝光量逆勢破1.8億

主持人康納歐布萊恩是奧斯卡主持人，表現受到肯定。（路透）

第98屆奧斯卡 金像獎於台灣時間3月16日在ABC電視台與Disney+播出，收視率出爐共吸引1786萬觀眾收看，創下自2022年以來的最低收視紀錄。相較去年的1970萬觀眾，本屆奧斯卡收視下降約9%，也讓連年創新高的熱潮出現首次下滑。

在18至49歲成年觀眾群中，本屆典禮平均收視率為3.92%，低於去年的4.54%，但仍高於2024年的3.82%。儘管收視略有下滑，根據迪士尼 統計，第98屆奧斯卡仍穩坐2025-2026電視季黃金時段娛樂節目收視冠軍。

回顧歷年收視，本屆為奧斯卡近五年首次下滑。疫情期間，2021年首次線上與現場混合舉辦時僅有1040萬觀眾，創歷史新低；之後三年連續回升，2022年達1660萬、2023年1880萬、2024年1950萬，2025年更突破1970萬。

主持人康納歐布萊恩（Conan O'Brien）再度擔任司儀，他的主持風格仍獲肯定。今年冬季其他大型頒獎典禮收視也出現下滑趨勢：金球獎下降6%（866萬觀眾）、格萊美獎下降6%（1440萬觀眾）。尼爾森（Nielsen）統計顯示，奧斯卡在所有主要族群收視及總觀眾數仍名列第一。

社群表現方面比較亮眼，ABC指出奧斯卡相關社群曝光量較去年增加42.4%，達1.8億次，官方社群平台追蹤人數增至2160萬，高於去年的1970萬，當晚影片總觀看次數超過1.29億次，可見話題熱度依舊居高不下。

迪士尼電視娛樂部執行副總裁Rob Mills向「綜藝報」表示，如果歐布萊恩願意，他將持續擔任奧斯卡主持人。此外，迪士尼與奧斯卡仍維持兩年播出合約，2027及2028年典禮將繼續在ABC與Disney+、Hulu播出，2029年第101屆奧斯卡則將交由YouTube播映，合約至少延續至2033年。