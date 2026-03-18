千黛亞交往湯姆霍蘭德5年傳祕婚 突現身婚禮親自回應

千黛亞日前為了主演的新作「抓馬戀人」，出席真實的婚禮活動。圖為千黛亞另外出席活動。(路透)

由「夢行者保羅」導演Kristoffer Borgli執導的最新愛情喜劇「抓馬戀人」（The Drama），由「金獎製造機」A24打造，這回不只把「抓馬婚禮」搬上大銀幕，甚至直接把電影情節變成現實，在美國Las Vegas打造期間限定婚禮教堂，話題性十足。

片商14日在拉斯維加斯開設一日限定婚禮教堂，開放新人報名參加「A24風格婚禮」，現場從紅毯、花拱門到香檳與攝影團隊一應俱全，打造宛如電影場景般的沉浸式婚禮體驗。更驚喜的是，活動還邀來片中飾演伴娘、同時也是樂團HAIM成員的Alana Haim擔任DJ，炒熱現場氣氛。

沒想到婚禮進行到一半，主演「新娘」的千黛亞(Zendaya)竟驚喜現身！她以亮眼黃色造型登場，瞬間成為全場焦點，不僅親自觀禮、為新人鼓掌，甚至直接化身證婚人，替其中一對幸運新人簽下結婚證書，讓現場氣氛嗨到最高點。

千黛亞和「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)低調交往五年，日前她長期合作的造型師羅奇，在今年的美國演員獎紅毯上向媒體表示，「他們的婚禮已經結束了，你們錯過了。」讓外界更加關注這對已訂婚夫妻究竟是否真的已結婚。而她上節目時被問到是否已婚，她表示，「社群媒體上流傳我們的假婚紗照，很多人都信以為真，我走在路上會有人跟我說『妳的婚紗照真漂亮』，我只能說『那是AI生成，不是真的』。」

「抓馬戀人」由羅伯派汀森(Robert Pattinson)與千黛亞首度搭檔演出，以黑色幽默描寫現代愛情。劇情從一場「尷尬到不行」的邂逅展開，查理在咖啡廳搭訕戴著耳機的艾瑪，卻因對方沒聽清楚變成災難級開場，卻也因此展開一段命中注定的戀情。兩人從曖昧、熱戀到論及婚嫁，看似完美的愛情，卻在婚前一場聚會中因為「最糟糕秘密」曝光，讓關係瞬間陷入危機。