我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳Meta因AI成本飆升本周計畫裁員20% 人心惶惶

歐能綠能革命 有助緩和中東能源衝擊

手術引發併發症 「回到未來」資深男星離世

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥特克拉克特別擅長西部片類型。(摘自IMDb)
麥特克拉克特別擅長西部片類型。(摘自IMDb)

好萊塢資深男星麥特克拉克(Matt Clark)驚傳辭世，享壽89歲。家屬證實，他已於3月15日在德州家中過世，死因為先前背部手術引發的併發症。消息曝光後震驚影壇，也讓不少影迷感到不捨。

麥特克拉克長年活躍於影視圈，被許多觀眾視為好萊塢經典「綠葉演員」。他曾在經典科幻電影「回到未來3」中飾演舊西部酒保，也在多部西部與動作題材作品中留下深刻演出。

自1960年代起投身演藝圈的他，特別擅長西部片類型，曾參與多部相關作品，並與多位影壇巨星同台合作，包括克林伊斯威特(Clint Eastwood)、約翰韋恩(John Wayne)、保羅紐曼(Paul Newman)等人，是當年西部片盛行時期的重要面孔之一。

除了電影作品外，麥特克拉克在電視圈同樣相當活躍，曾參演多部經典影集，戲路廣泛。雖然多半飾演配角，但他總能把角色詮釋得鮮明立體，橫跨數十年的演藝生涯仍持續活躍。

家人也透露，麥特克拉克生前常被形容為「演員中的演員」，對表演始終充滿熱情且態度敬業，但對名氣並不特別追求。與其追逐成名，他更看重與專業夥伴合作，以及與家人相處的時光。

世報陪您半世紀

好萊塢 併發症 德州

上一則

影／林依晨驚爆腦部開刀 踏進鬼門關「滿嘴都是血」驚喊：離死亡好近

延伸閱讀

🎞️神預言AI現況 經典神作「夏日大作戰」4K修復登台 編劇靈感來自老家

🎞️神預言AI現況 經典神作「夏日大作戰」4K修復登台 編劇靈感來自老家
「一代宗師」 林肯中心4月辦梁朝偉回顧展

「一代宗師」 林肯中心4月辦梁朝偉回顧展
對抗腦癌半年離世 搖滾天團主唱享年60歲

對抗腦癌半年離世 搖滾天團主唱享年60歲
南韓大咖男星爆性侵 身份曝光他急刪社群

南韓大咖男星爆性侵 身份曝光他急刪社群

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04

超人氣

更多 >
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票