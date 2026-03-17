奧斯卡／「橫衝直闖」意外抱蛋 甜茶成最大遺珠

「甜茶」提摩西夏勒梅和影帝擦身而過。(歐新社)

第98屆奧斯卡 金像獎圓滿落幕，今年典禮依舊充滿戲劇性，不少結果讓影人與觀眾都感到意外。從最佳影片之爭到歷史性得獎紀錄，再到典禮現場的技術失誤，都成為本屆奧斯卡最受討論的話題。

由保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導的電影「一戰再戰」(One Battle After Another)奪下最佳影片，外界普遍認為最大對手是「罪人」(Sinners)，兩片聲勢不相上下，結果幾乎像「擲硬幣」般難以預測。

最終「一戰再戰」以6項大獎勝出，「罪人」則拿下4座獎項，儘管後者擁有破紀錄的入圍數量，業界普遍預測「罪人」的選角導演Francine Maisler可望拿下首次設立的「最佳選角獎」，但最後獎項卻由「一戰再戰」選角導演 Cassandra Kulukundis奪得。

在影帝之爭方面，「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)憑藉電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)被視為最大熱門，但隨著麥可B喬登(Michael B. Jordan)在「罪人」中一人分飾兩角的演出聲勢大漲，戰況一度翻轉。最終「橫衝直闖」整晚都沒有拿到任何獎，成為另一個令人意外的結果。

然而，今年典禮也出現不少技術問題。鏡頭調度頻頻出錯，甚至在向導演羅伯雷納(Rob Reiner)致敬時，沒有完整拍到所有上台的明星。此外，聲音混音也引發討論，像是芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)向已故老友勞勃瑞福致敬(Robert Redford)時，鋼琴聲一度蓋過她的發言。

另外，觀眾也注意到廣告時段幾乎被「漢堡王 」占滿，旗下招牌漢堡Whopper的廣告頻頻出現，讓不少人笑稱「感覺討論漢堡的時間，快跟電影一樣多了」。