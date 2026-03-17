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奧斯卡／一手漢堡一手小金人 麥可B喬丹到In-N-Out慶封帝

編譯莊瑞萌／綜合報導
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男星麥可B喬丹成功奪得奧斯卡最佳男主角獎。(美聯社)
男星麥可B喬丹成功奪得奧斯卡最佳男主角獎。(美聯社)

男星麥可B喬丹(Michael B. Jordan)憑藉在電影「罪人」(Sinners)中分飾雙胞胎兄弟的精湛演技，成功奪得奧斯卡(Academy Awards)最佳男主角獎。獲獎後，他則被拍到前往好萊塢一家In-N-Out漢堡店慶祝。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，從網路上流傳的多段影片可發現，這位新科影帝手持金像獎獎座，在In-N-Out漢堡店大方與現場用餐民眾合照，現場影迷見狀紛紛尖叫歡呼，麥可B喬丹則面對鏡頭露出燦爛笑容。這是麥可B喬丹演藝生涯的首座奧斯卡獎

他此次擊敗了強勁對手，包括提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)、李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、伊森霍克(Ethan Hawke)以及華格納莫拉(Wagner Moura)。喬丹在得獎感言中感謝家人與電影「罪人」的導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)，並表示：「我很榮幸能與你合作、成為朋友，你給了我機會與舞台，讓我被看見。」

這部票房大作當晚共摘下四項奧斯卡獎，除了最佳男主角，還拿下了最佳原著劇本(best original screenplay)、最佳攝影及最佳原創配樂(best original score)。麥可B喬丹在這部吸血鬼恐怖片中飾演史莫克(Smoke)和史塔克(Stack)雙胞胎。

據Vogue雜誌報導，到連鎖快餐店In-N-Out慶功已成為好萊塢得獎者不成文的傳統，這項風氣大約從2005年開始，包括希拉蕊史旺(Hilary Swank)、茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)及潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)等影星都曾被拍到在出席奧斯卡典禮後，前往In-N-Out吃漢堡。

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好萊塢 奧斯卡 奧斯卡獎

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