不只是勇士冠軍教頭 柯爾獲奧斯卡獎

勇士隊教頭柯爾。(路透)

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）不僅握有NBA 9座金盃和奧運金牌，最新還多了「奧斯卡 獲獎者」的新身份，他擔任執行製作人的紀錄片《空蕩的房間（All the empty rooms）》榮獲今年奧斯卡最佳紀錄短片，讓勇士教頭加入已逝傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和子弟兵柯瑞（Stephen Curry）行列。

總長35分鐘的《空蕩的房間》紀錄記者哈特曼（Steve Hartman）和攝影師伯普（Lou Bopp），將遇難兒童臥室改造成紀念場所的故事。柯爾長期呼籲要制定符合常理的槍枝管制法規，因他曾任貝魯特美國大學校長的父親1984年遭槍擊身亡。

如此背景下，柯爾約一年前接到電話，詢問是否願意擔任《空蕩的房間》執行製作人，為紀錄片署名和宣傳，「根本不用考慮，我對這議題充滿熱情。看完影片後，我被影片的美和感人深深打動，這是很簡單的決定。」

「我沒有參與這部影片的任何製作面，但有所關聯讓我很自豪。」沒能出席奧斯卡的柯爾還提到，得知這部紀錄片獲獎是在家族群組中，不過自己不會得到「小金人」獎座，且儘管自己充滿熱情，但也不致於轉行成為電影製作人。

布萊恩參與製作的動畫短片《親愛的籃球（Dear Basketball）》2018年奪下第90屆奧斯卡最佳動畫短片，讓布萊恩成為第一位奪下奧斯卡的NBA球員；柯瑞和歐尼爾擔任執行製作的《籃球女王（The Queen of Basketball）》獲得2022年奧斯卡最佳紀錄短片，也讓兩名傳奇球星再添特別紀錄。