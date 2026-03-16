我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會

美駐伊拉克使館又遇襲 美軍火箭彈攔截畫面曝光

不只是勇士冠軍教頭 柯爾獲奧斯卡獎

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士隊教頭柯爾。(路透)
勇士隊教頭柯爾。(路透)

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）不僅握有NBA 9座金盃和奧運金牌，最新還多了「奧斯卡獲獎者」的新身份，他擔任執行製作人的紀錄片《空蕩的房間（All the empty rooms）》榮獲今年奧斯卡最佳紀錄短片，讓勇士教頭加入已逝傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和子弟兵柯瑞（Stephen Curry）行列。

總長35分鐘的《空蕩的房間》紀錄記者哈特曼（Steve Hartman）和攝影師伯普（Lou Bopp），將遇難兒童臥室改造成紀念場所的故事。柯爾長期呼籲要制定符合常理的槍枝管制法規，因他曾任貝魯特美國大學校長的父親1984年遭槍擊身亡。

如此背景下，柯爾約一年前接到電話，詢問是否願意擔任《空蕩的房間》執行製作人，為紀錄片署名和宣傳，「根本不用考慮，我對這議題充滿熱情。看完影片後，我被影片的美和感人深深打動，這是很簡單的決定。」

「我沒有參與這部影片的任何製作面，但有所關聯讓我很自豪。」沒能出席奧斯卡的柯爾還提到，得知這部紀錄片獲獎是在家族群組中，不過自己不會得到「小金人」獎座，且儘管自己充滿熱情，但也不致於轉行成為電影製作人。

布萊恩參與製作的動畫短片《親愛的籃球（Dear Basketball）》2018年奪下第90屆奧斯卡最佳動畫短片，讓布萊恩成為第一位奪下奧斯卡的NBA球員；柯瑞和歐尼爾擔任執行製作的《籃球女王（The Queen of Basketball）》獲得2022年奧斯卡最佳紀錄短片，也讓兩名傳奇球星再添特別紀錄。

世報陪您半世紀

奧斯卡 奧斯卡獎

上一則

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

延伸閱讀

奧斯卡到手卻不在 西恩潘跑去見烏克蘭見總統「真朋友」背後原因曝光

奧斯卡到手卻不在 西恩潘跑去見烏克蘭見總統「真朋友」背後原因曝光
奧斯卡／「獵魔女團」奪最佳動畫 登台表演Golden神曲

奧斯卡／「獵魔女團」奪最佳動畫 登台表演Golden神曲
奧斯卡╱頻喊「不在乎奧斯卡」這些知名影星曾經這樣說

奧斯卡╱頻喊「不在乎奧斯卡」這些知名影星曾經這樣說
吉澤亮日本奧斯卡封帝 「國寶」擒10獎成大贏家

吉澤亮日本奧斯卡封帝 「國寶」擒10獎成大贏家

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方

經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方