奧斯卡到手卻不在 西恩潘跑去見烏克蘭見總統「真朋友」背後原因曝光

澤倫斯基分享和西恩潘見面談天的照片。（取材自ZelenskyyUa X）

第98屆奧斯卡 金像獎15日揭曉，好萊塢 男星西恩潘(Sean Penn）憑藉電影「一戰再戰」(One Battle After Another) 奪下最佳男配角獎，這也是他演藝生涯第3座奧斯卡獎 。然而令人意外的是，他並未現身頒獎典禮。

原來西恩潘當時正在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。澤倫斯基隨後在社群平台X上發布兩人合照，並向這位長期支持烏克蘭的演員與行動者表達感謝。他寫道：「西恩，因為有你，我們知道誰是真正的烏克蘭朋友。自全面戰爭爆發的第一天起，你就與烏克蘭站在一起，直到今天仍然如此。我們也相信，你會繼續與我們的國家和人民並肩前行。」

頒獎典禮當晚由去年的最佳男配角得主基倫考克金(Kieran Culkin）擔任頒獎人，他在台上幽默表示：「西恩潘今晚無法到場——或者是不想來，所以我就替他代領這個獎。」事實上，西恩潘近年多次缺席大型頒獎典禮。

西恩潘長期關注國際議題。去年在盧米埃影展受訪時，他談到自己的行動主義與創作理念，包括與導演 Aaron Kaufman 共同執導的紀錄片「Superpower」，內容記錄他與澤倫斯基的接觸與烏克蘭戰事。

他表示，無論是拍電影、從事公益，甚至在工作室做木工，其實都源自同一種動力：「我不覺得早上起床去工作室做家具，和到片場演戲或導演電影有什麼不同，包括參與非政府組織工作或拍攝『Superpower』。這些事情都讓人感覺是在為世界增加一些價值。」

不過他也坦言，任何行動都需要權衡利弊：「有時候你的確能帶來幫助，但有時也可能讓局勢更激化。所有事情都必須衡量風險與效益，重點是對局勢本身，而不是只考慮自己。」