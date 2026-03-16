奧斯卡／從醫美到豪華旅行…每位入圍者都有價值35萬大禮包

獲得奧斯卡除了榮耀之外，還有實質收穫，每位入圍者可以獲得價值35萬元的大禮包。(路透)

入圍奧斯卡 的演員、導演和幕後工作人員們雖不見得一定能抱回小金人，但絕對不會空手而歸；每位入圍者都會收到價值不菲的非官方「奧斯卡禮包」。而今年的禮物內容包山包海，從橫跨美歐亞的豪華之旅到醫美服務，總價值近35萬元，需要兩個「Asia Luggage」牌行李箱才裝得完。

路透報導，這項由Distinctive Assets公司的行銷專家法里(Lash Fary)策畫的傳統，至今已邁入第24年，是獨立於影藝學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)之外自行籌備這份「非官方」禮包。他表示目標很簡單：讓入圍者感到備受寵愛，同時小品牌、新興品牌能獲得全球關注，「我們獨立運作的初衷是為了提升小企業、女性創辦品牌、少數族裔企業的地位。而且落選的感覺很糟。」

想加入禮包的公司需自掏腰包，米洛克(Danuta Mieloch)創立的水療中心Rescue Spa就是其中一家小企業，她為每份禮包提供價值450元的療程與產品。這是該品牌第三次入選，米洛克認為這樣的曝光絕對值得投資，「我覺得這提升了我們的品牌地位，也符合我們的經營哲學。要獲得奧斯卡提名需要勤奮、努力與卓越的表現，而我的產品正符合這些特質。」

據媒體透露，最引人注目的或許是高級旅行行程，如芬蘭Hideout Villas極光之旅、西班牙伊比薩島(Ibiza)別墅行程、斯里蘭卡 10天健康靜修行程、加州七天靜修之旅等等。此外還有抽脂療程、護膚療程及產品、美牙療程；價值高達10萬元的全屋設計翻新方案；價值600元的客製化婚前協議服務；大麻產品、酒類及各類精緻點心，最便宜為TruFru出品的5元巧克力水果凍乾。

不過迄今為止，沒有人真正領取並完成所有獎項。一位Distinctive Assets代表表示提供多種選擇是為了盡可能滿足大家的喜好和願望清單，希望至少有一項能打動並符合他們的時間安排。

法里不一定會收到入圍者直接回饋，但社群媒體讓他了解大家的想法，「每當他們去旅行並打卡分享，或是親自到Rescue Spa預約超難排到的緊緻護膚療程時，對我來說就是最好的回饋。」