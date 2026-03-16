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奧斯卡／今年舞台不同以往 綠意盎然打造禪風「慶祝聖殿」

編譯俞仲慈／綜合報導
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今年的奧斯卡頒獎舞台與往年不同，把綠色植物搬上舞台，在喧囂的世界裡營造出一片禪意。(路透)
今年的奧斯卡頒獎舞台與往年不同，把綠色植物搬上舞台，在喧囂的世界裡營造出一片禪意。(路透)

奧斯卡典禮是好萊塢最盛大的頒獎活動，舞台設計也備受矚目，不過今年布置格外不同，舞台呈現獨特的禪風，不但有綠色植物搬上舞台，還透過各類大自然材質向奧斯卡致敬，也為當前動盪不安的世界帶來療癒。

據時尚雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)報導，舞台設計師巴克利(Misty Buckley)與比林斯利(Alana Billingsley)每年為奧斯卡頒獎舞台設計絞盡腦汁，有時風格宏偉壯麗、有時凸顯好萊塢的黃金時代，今年設計主軸則是強調綠意盎然。

比林斯利指出：「隨著氣候變遷日益嚴重，置身建築物卻同時擁有樹木生長空間，可以令人感覺平靜。」並補充道 ：「我們正在探索有機物與建築物之間的對比，從而營造生命無處不在的氛圍。」

舞台上的樹木全由專家手工打造，巧妙配置在建築空間，同時運用燈光變化，營造日落般的柔和光線，巴克利指出：「我認為這有助於觀眾感受與環境的聯繫，讓他們覺得自己也是其中一部分，並真正感受到空間的溫度和包容。」

頒獎舞台還配置機械LED面板等可移動性道具，為各種獎項與環節創造不同空間，也讓舞台充滿變化，巴克利指出：「動態效果非常優雅，而且在鏡頭前不時移動，這種流暢感與所有自然元素完美結合。」

往年舞台多採用金色色調與閃閃發光的道具，以營造好萊塢式的奢華感，今年為符合自然風格，設計團隊改用石材、金屬與玻璃等天然素材，巴克利指出：「我們今年的選材關鍵在於尋找具有優美質感、光線且具穿透性的材料，而非追求反光表面。」

至於頒獎典禮必要的管弦樂團也會出現，有時完全呈現在舞台上，有時則隱藏在移動裝置之後，比林斯利指出 ：「我一直認為他們是這場典禮的靈魂，拜他們演奏之賜，讓典禮整晚顯得格外高雅。」

巴克利也期待所有走進杜比劇院(Dolby Theatre)的嘉賓與螢幕前的觀眾乍看舞台第一眼，感覺猶如走進一座「慶祝聖殿」並強調：「這裡有一股美妙的場域歸屬感。」

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