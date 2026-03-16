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奧斯卡／主持人歐布萊恩開場 拿「淫魔」事件開英國玩笑

記者顏伶如／綜合報導
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奧斯卡頒獎典禮今年再邀請柯南歐布萊恩主持。(路透)
奧斯卡頒獎典禮今年再邀請柯南歐布萊恩主持。(路透)

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(Academy Awards)15日晚間在洛杉磯杜比劇院(Dolby Theatre)登場。受到伊朗戰爭影響，日前媒體報導傳出伊朗可能以無人機攻擊加州，洛城警方本周稍早接獲消息指出可能有抗議人士鬧場，典禮之前的星光大道活動特別加強戒備。資深女星黛咪摩兒(Demi Moore)、超級名模海蒂柯隆(Heidi Klum)、奧斯卡影后瑪莉麥特琳(Marlee Matlin)、「阿凡達」(Avatar)女星柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、知名導演史派克李(Spike Lee)等都在大約華氏80度的高溫下，盛裝走上紅毯。

以「哈姆奈特」(Hamnet)入圍最佳女主角的36歲愛爾蘭女星潔西伯克利(Jessie Buckley)，穿著紅色配粉紅色的香奈兒(Chanel)露肩禮服走紅毯。被問到是否準備好獲獎感言時，她說，對於要說什麼話「有稍微準備一些」，講稿放在皮包裡，如果最後沒能派上用場並沒關係，如果真能拿出來用也很棒。

最佳女主角另一位入圍者「媽的踹爆你」(If I Had Legs I'd Kick You)46歲澳洲女星蘿絲拜恩(Rose Byrne)穿著有立體花卉刺繡的迪奧(Dior)黑色禮服亮相。

今年回鍋再次擔任主持人的深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)開場致詞時說，值此世局混亂、令人感到懼怕之際，奧斯卡的意義更顯重要。

他說，今年有來自全球六大洲、31個國家的作品獲得提名，奧斯卡獎項不僅是向不同語言的作品致敬，更是對全球各地藝術創作者通力合作、展現樂觀精神致敬。他表示，電影藝術呈現了追求更好未來的希望。

以時事新聞做為嘲諷題材是柯南歐布萊恩脫口秀的個人特色。他在典禮開場也拿「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)事件做為暗諷說道，今年奧斯卡與前幾年不一樣的是，罕見地沒有英國演員入圍最佳男、女主角，然而英國人可以感到自豪的是，至少英國有逮捕到戀童癖。

柯南歐布萊恩說，電商龍頭亞馬遜(Amazon)旗下影視製作部門「亞馬遜工作室」(Amazon Studios)今年未獲得奧斯卡提名，沃爾瑪(Walmart)、阿里巴巴(Alibaba)、寵物糧食網站Chewy也沒入圍。

安海瑟薇擔任頒獎嘉賓，一身刺繡花朵長裙亮相。（路透） ​​
安海瑟薇擔任頒獎嘉賓，一身刺繡花朵長裙亮相。（路透） ​​

資深女星黛咪摩兒身穿羽毛裝。(美聯社)
資深女星黛咪摩兒身穿羽毛裝。(美聯社)

入圍最佳導演的趙婷，一身黑紗黑裙。（路透）
入圍最佳導演的趙婷，一身黑紗黑裙。（路透）

妮可基嫚是歲月不敗女神，擔任本屆頒獎嘉賓。(路透)
妮可基嫚是歲月不敗女神，擔任本屆頒獎嘉賓。(路透)

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