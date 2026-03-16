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奧斯卡╱等了40年 艾美麥蒂根奪女配 自曝刮腿毛想感言

娛樂新聞組╱綜合報導
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艾美麥蒂根在「凶器」扮演的「葛莉蒂絲」，出場時間僅13分31秒，顯見該角色令人印象深刻。(歐新社)
艾美麥蒂根在「凶器」扮演的「葛莉蒂絲」，出場時間僅13分31秒，顯見該角色令人印象深刻。(歐新社)

第98屆奧斯卡頒獎典禮在洛杉磯舉行，以「凶器」（Weapons）奪下最佳女配角的資深女星艾美麥蒂根（Amy Madigan），也創下奧斯卡史上兩次入圍間隔最長後才獲獎的紀錄；她上次是在40年前以「一生兩次」角逐同獎項。

現年75歲的艾美麥蒂根是奧斯卡史上第二年長的最佳女配角得主，她在台上幽默表示：「媒體一直問我，『已經過了40年了，這次有什麼不同？』不同的地方就是這個小金人（獎座）。」她接著笑說：「我昨晚在洗澡、邊刮腿毛時還在想要說什麼，現在我穿著長褲，就不用擔心這件事了。」

麥蒂根感謝導演、編劇及監製「寫出夢想般的角色」，她同時感謝家人，包括家裡的4隻狗，以及當晚坐在觀眾席、同為演員的的丈夫艾德哈里斯（Ed Harris），「他一直陪在我身邊，真的非常非常久了，如果他不是在我身旁，這一切都沒有意義」。

艾美麥蒂根在「凶器」扮演的「葛莉蒂絲」，這角色直到後段才出場，外媒統計出場時間為13分31秒，為入圍者中最少，顯見該角色令人印象深刻。此外，艾美麥蒂根這次得獎，也是繼15年前娜塔莉波曼（Natalie Portman）以「黑天鵝」（Black Swan）摘下后座以來，再度有演員憑藉恐怖片類型獲頒小金人肯定。

艾美麥蒂根從事演藝工作近50載，代表作包括1989年的「夢幻成真」（Field of Dreams）等，並和同為演員、結縭超過40年的丈夫艾德哈里斯（Ed Harris）合作過「心田深處」（Places in the Heart）、「波拉克和他的情人」（Pollock）等10多部作品。

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