奧斯卡╱潔西伯克利粉紅長裙吸睛、艾瑪史東白衣飄仙氣

大導演史派克李亮紫色帽子是造型亮點。（美聯社）

2026年第98屆奧斯卡 金像獎星光大道紅毯上星光熠熠，從高級訂製禮服到色彩鮮豔的西裝，好萊塢 眾星的造型團隊全力出擊；勇奪最佳女主角的潔西伯克利（Jessie Buckley）穿著香奈兒紅色露肩上身搭配飄逸粉紅色長裙亮相，氣質高雅，艾瑪史東（Emma Stone）身穿路易威登白色閃耀禮服亮相，仙氣十足。

63歲黛咪摩爾去年在「懼裂」不惜毀容演出再創事業高峰，可惜敗給「艾諾拉」的25歲麥琪麥迪遜(Mikey Madison)。她今年依舊現身晚會，穿上黑色羽毛禮服亮相，身材完美纖細，仍是歲月不敗女神。

在一片沉穩的素色西裝中，大導演史派克李（Spike Lee）用亮紫色帽子與領結為整體造型注入亮點。他過去也曾穿戴紫色，就是為了向傳奇歌手王子（Prince）致敬。

以「媽的踹爆你」（If I Had Legs I'd Kick You）入圍最佳女主角的蘿絲拜恩（Rose Byrne）身著一襲點綴著白色花朵的迪奧（Dior）黑色平口禮服亮相，巧妙呼應春季流行元素。

與蘿絲拜恩角逐同一獎項、以「暴蜂尼亞」（Bugonia）入圍的艾瑪史東（Emma Stone）身穿路易威登白色閃耀禮服亮相。這件及地禮服搭配小包袖設計，襯托出她的不凡氣度。

艾瑪史東白色閃耀禮服仙氣十足。（美聯社）