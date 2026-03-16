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奧斯卡／Kpop獵魔女團導演為南韓增光 鼓勵創作者說自己故事

中央社／洛杉磯15日專電
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「Kpop獵魔女團」共同編劇兼共同導演瑪姬．姜15日出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)
「Kpop獵魔女團」共同編劇兼共同導演瑪姬．姜15日出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)

「Kpop獵魔女團」奪奧斯卡最佳動畫，製作團隊致詞時，激動表示「這部電影獻給南韓與全世界的南韓人」，鼓勵世界各地的創作者勇敢說出自己故事。

「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）15日在奧斯卡獲獎，共同編劇兼共同導演瑪姬．姜（Maggie Kang）領獎時情緒激動，表示要把這座獎獻給南韓及世界各地的南韓人。

瑪姬．姜說：「對於那些長得像我一樣的人們，我很抱歉，我們等了這麼久，才終於在這樣的電影裡看到自己的身影。但這部片終於誕生了，這代表下一代不必再陷入那樣的渴望。這座獎獻給南韓以及全世界的南韓人。」

她在後台受訪時，提到南韓電影近年在國際影壇的影響力。

她說，過去看到南韓導演奉俊昊以「寄生上流」在奧斯卡大放異彩，那是她自己作為電影人非常難忘的時刻，「那是一個你幾乎無法預料會發生的瞬間」。

她表示，如今以一部充滿南韓文化元素的動畫片獲獎，讓她感覺像是「南韓電影再次拿到一座獎盃」。

瑪姬．姜表示，自己長年受到南韓流行文化影響，從1990年代開始就喜歡K-pop音樂。

她說，創作這部作品時，希望把自己熟悉與熱愛的文化元素呈現給全球觀眾，「能夠把我所知道、所愛的文化放進作品中，並被不同文化背景的觀眾接受與喜愛，對我來說非常有意義」。

共同導演艾培爾漢斯（Chris Appelhans）表示，音樂與故事能跨越文化與國界，讓人們彼此連結。他鼓勵世界各地的年輕創作者：「對全球各地的年輕導演、藝術家與音樂人，我想說，去講述你的故事，用你的聲音歌唱，我保證世界正在等待。」

瑪姬．姜表示，這部電影雖然從南韓流行文化出發，但故事本身具有普世性，每個人在人生中都會遇到自己「內心惡魔」。她期待未來看見更多作品，講述不同文化的故事，因為動畫的世界非常需要多種多樣的故事。

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