奧斯卡╱鋼鐵人、美國隊長驚喜同框 丁字褲笑翻全場

「鋼鐵人」小勞勃道尼(左)和「美國隊長」克里斯伊凡(右)驚喜同框。小勞勃道尼還拿出丁字褲調侃「舞棍俱樂部」的演員查寧塔圖，引起哄堂大笑。(歐新社)

第98屆奧斯卡 典禮再度掀起漫威迷回憶殺！曾在漫威電影宇宙中飾演「鋼鐵人」的小勞勃道尼(Robert Downey Jr. )與「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）驚喜同台，兩人一同頒發「最佳改編劇本獎」，讓影迷直呼是回憶殺，「看到鋼鐵人與美國隊長再度重聚」。

兩人過去在「復仇者聯盟 」(Avengers: Endgame) 等多部漫威電影中並肩作戰，是影迷心中的經典搭檔。如今在奧斯卡舞台再度同框，瞬間勾起滿滿情懷。不少網友也笑稱，這場同台根本是「鋼鐵人＋美國隊長」限定版合體。

更有趣的是，隨著漫威宇宙後續發展，粉絲也戲稱兩人如今像是「版本更新」，小勞勃道尼從鋼鐵人變成「毀滅博士」克里斯伊凡則是「史蒂夫羅傑斯」，也是另類的「全新組合」。

在頒發最佳原創劇本時，小勞勃道尼還突然拿出一件亮片丁字褲，調侃演員查寧塔圖（Channing Tatum）。這條內褲正是他在電影「舞棍俱樂部」（Magic Mike）中的造型道具，而坐在台下的查寧塔圖則笑著回應，表示自己「等等工作還需要用到」，讓全場氣氛更加熱鬧。