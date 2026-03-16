奧斯卡╱史翠珊破例開金嗓 「往日情懷」憶勞勃瑞福 感人淚崩

芭芭拉史翠珊為了致敬好友再度開金嗓。（路透）

第98屆奧斯卡 金像獎典禮上出現最催淚的一刻，傳奇天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)封麥後破例重返舞台，為已故好萊塢 巨星好友勞勃瑞福(Robert Redford)致敬。

她自2017年巡迴演唱會結束後就隱退，但為了昔日摯友，她演唱了兩人於1973年合作的經典浪漫電影「往日情懷」（The Way We Were）主題曲，讓全場起立致敬，不少影人熱淚盈眶。

在獻唱前的致詞中，芭芭拉回憶起「往日情懷」的拍攝過程，透露她在讀完初稿劇本後便認定男主角非勞勃瑞福莫屬，但勞勃一開始卻因角色「沒有骨氣、毫無立場」而拒絕演出。芭芭拉笑稱，勞勃的判斷完全正確，直到劇本修改多次後，他才答應出演。

芭芭拉高度讚賞勞勃瑞福在戲外的人格特質，她形容對方是「開創自己道路的知識份子牛仔」，勇於捍衛新聞自由與環境保護，並創立日舞影展（Sundance Institute）大力培育新銳人才，當晚入圍奧斯卡的年輕創作者中，就有不少受惠於他的提攜。勞勃不僅是思想前衛的創作者，也曾憑實力奪下奧斯卡最佳導演殊榮。芭芭拉感性表示，儘管老友總愛調侃她，但她如今比任何時候都更思念他。

談及兩人私下深厚交情，芭芭拉分享一段令人鼻酸的故事。勞勃生前總愛戲稱她為「芭布絲」（Babs），雖然她總會嬌嗔抗議自己根本不像這個綽號，但對方的呼喚總能逗她開心。多年後，他們在最後一次通話中聊著政治與藝術，勞勃在掛斷前溫柔說道：「芭布絲，我深深愛著妳，而且永遠都會。」這句話成了絕響，而芭芭拉在最後一封給摯友的信中，也首度放下堅持，署名寫道：「我也愛你，芭布絲敬上。」