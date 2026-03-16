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奧斯卡／李奧納多、艾瑪史東成「KPOP紛絲」 典禮現場搖手燈應援

記者廖福生／即時報導
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艾瑪史東15日出席奧斯卡頒獎典禮。(路透)
艾瑪史東15日出席奧斯卡頒獎典禮。(路透)

「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）於15日晚間揭曉的第98屆奧斯卡金像獎上，不僅拿下「最佳動畫長片」，片中主題曲「Golden」也奪得「最佳原創歌曲」。但典禮上片中女團HUNTRIX成員EJAE、Audrey Nuna與Rei Ami共同登台獻唱，底下奧斯卡影帝、影后更狂搖手燈應援。

李奧納多狄卡皮歐15日出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)
李奧納多狄卡皮歐15日出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

「Kpop 獵魔女團」主題曲「Golden」在典禮當晚被安排在舞台上進行現場演出，表演以韓國傳統打擊樂與國樂揭開序幕，濃厚的韓國文化元素瞬間成為焦點，而片中三位女團HUNTRIX成員EJAE、Audrey Nuna與Rei Ami一同登台獻唱。

為了炒熱現場氣氛，主辦單位還特別準備應援手燈發給台下嘉賓，不少好萊塢明星也跟著揮舞手燈互動，包括奧斯卡影帝、后李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與艾瑪史東（Emma Stone）等人都加入應援行列，讓現場氣氛High翻。

▲ 影片來源：YouTube＠RollingStoneAUNZ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

而在「Golden」拿下「最佳原創歌曲」獎時，EJAE上台領獎時情緒激動落淚，她在致詞中表示：「小時候曾有人嘲笑我喜歡K-pop，但如今大家一起唱韓文歌，我感到非常驕傲。感謝奧斯卡頒給我們這個榮耀，這個獎不只是成功的象徵，更代表堅持與重新站起來的力量，也謝謝團隊以及至今所有支持我的每一個人。」

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