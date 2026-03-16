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奧斯卡╱一戰再戰囊括6大獎 麥可B喬丹、潔西伯克利奪帝后

編譯俞仲慈／綜合報導
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「罪人」劇中男主角麥可B喬丹憑藉一人分飾兩角的完美演出，奪得影帝寶座。(路透)
「罪人」劇中男主角麥可B喬丹憑藉一人分飾兩角的完美演出，奪得影帝寶座。(路透)

「一戰再戰」最佳影片、導演

第98屆奧斯卡(Academy Awards)頒獎典禮16日在洛杉磯舉行，入圍16項的吸血鬼電影「罪人」(Sinners)與入圍13項的「一戰再戰」(One Battle after Another)競爭激烈，最終「一戰再戰」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男配角等六項大獎，力壓「罪人」成為最大贏家。

西恩潘拿下最佳男配角

西恩潘憑藉「一戰再戰」片中精湛演技，摘下最佳男配角獎。圖為他出席該片倫敦首映。(...
西恩潘憑藉「一戰再戰」片中精湛演技，摘下最佳男配角獎。圖為他出席該片倫敦首映。(路透)

由保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導的史詩大片「一戰再戰」，拿下本屆奧斯卡最佳導演與最佳影片，而且演員陣容堅強，共有四位演員入圍，男配角項目出現班尼西歐岱托羅(Benicio Del Toro)與西恩潘(Sean Penn)兩位演技派演員同場較勁，最終由兩屆奧斯卡影帝西恩潘勝出，拿下最佳男配角，也是個人第三座小金人，同時該片還獲得最佳選角、最佳改編劇本、最佳剪輯。

至於獲得破紀錄16項提名的「罪人」，劇中男主角麥可B喬丹(Michael B. Jordan)憑藉一人分飾兩角的完美演出，一舉擊敗李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)等好萊塢巨星，成為奧斯卡新科影帝，此外該片還獲得最佳原著劇本、最佳攝影、最佳原創配樂。

在「哈姆奈特」劇中飾演莎士比亞妻子的潔西伯克利，榮膺本屆奧斯卡影后。(美聯社)
在「哈姆奈特」劇中飾演莎士比亞妻子的潔西伯克利，榮膺本屆奧斯卡影后。(美聯社)

女主角方面，毫無懸念頒給現年36歲愛爾蘭女演員潔西伯克利(Jessie Buckley)，她在文學名著改編的電影「哈姆奈特」(Hamnet)飾演莎士比亞(William Shakespeare)妻子，近乎完美的演出幾乎囊括影壇女演員獎項。

艾美麥蒂根最佳女配角

在恐怖電影「凶器」(Weapons)劇中飾演「瘋癲葛姨」的女星艾美麥蒂根摘下最佳...
在恐怖電影「凶器」(Weapons)劇中飾演「瘋癲葛姨」的女星艾美麥蒂根摘下最佳女配角金像獎。(路透)

不過女配角項目競爭激烈，在恐怖電影「凶器」(Weapons)劇中飾演「瘋癲葛姨」(Gladys)、現年74歲的資深女星艾美麥蒂根(Amy Madigan)演技精湛，連該片女主角茱莉亞加納(Julia Garner)也讚不絕口：「只要她入戲後，連喝口水這麼普通的動作都會看起來超級恐怖。」最終也讓麥蒂根拿下演藝生涯首座小金人。

改編自英國作家瑪麗雪萊(Mary Shelley)1818年同名小說的科幻片「科學怪人」(Frankenstein)，繼贏得英國電影學院三項設計大獎後，斬獲奧斯卡最佳妝髮設計、最佳服裝設計以及最佳美術設計三座小金人；科幻大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)則獲頒最佳視覺效果獎；最佳音效頒給「F1電影」(F1 The Movie)；還有挪威出品的「情感的價值」(Sentimental Value)脫穎而出，獲得最佳國際影片。

動畫歌舞奇幻電影「Kpop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)打敗「動物方城市2」(Zootopia 2)獲頒最佳動畫長片，同時主題曲「Golden」也奪下最佳原創歌曲，拜原聲帶專輯之賜，掀起粉絲前往韓國旅遊熱潮以及全球對韓國流行文化的關注。

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