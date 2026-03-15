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奧斯卡得獎名單出爐：「一戰再戰」最佳影片 潔西伯克利奪影后 麥可B喬丹獲影帝

奧斯卡／「一戰再戰」奪6獎大贏家 「Kpop 獵魔女團」擒獎寫歷史

記者廖福生／即時報導
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保羅湯馬士安德森以「一戰再戰」奪下最佳導演獎，該片也拿下最佳劇情片大獎。（美聯社）
保羅湯馬士安德森以「一戰再戰」奪下最佳導演獎，該片也拿下最佳劇情片大獎。（美聯社）

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今晚在洛杉磯好萊塢杜比劇院圓滿落幕，本屆大贏家為拿下6項大獎的「一戰再戰」（One Battle After Another），獲最多提名的「罪人」（Sinners）最終斬獲4獎居次。而「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）拿下「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」，神曲「Golden」更創造歷史，成為奧斯卡史上第一首獲得最佳原創歌曲的Kpop作品。

本屆影后由「哈姆奈特」（Hamnet）的潔西伯克利（Jessie Buckley）無懸念奪獎。男配角則由西恩潘（Sean Penn）拿下生涯第3座小金人；女配角則是由「凶器」（Weapons）的75歲女星艾美麥蒂根（Amy Madigan）奪生涯首座奧斯卡獎

潔西伯克利（Jessie Buckley）以「哈姆奈特」奪下奧斯卡影后。（路透）
潔西伯克利（Jessie Buckley）以「哈姆奈特」奪下奧斯卡影后。（路透）

麥可．B．喬丹成為新科奧斯卡影帝。（路透）
麥可．B．喬丹成為新科奧斯卡影帝。（路透）

而擊敗「動物方城市2」（Zootopia 2）奪下「最佳動畫長片」的「Kpop 獵魔女團」，由導演麥姬康（Maggie Kang）、克里斯艾波漢（Chris Appelhans）共同執導，並由蜜雪兒王（Michelle L.M. Wong）擔任製片。在奪奧斯卡獎後，麥姬康與蜜雪兒王也成為奧斯卡史上首位在「最佳動畫長片」類別中獲獎的亞裔女性影人，寫下歷史紀錄。

「Kpop 獵魔女團」拿下「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」。（路透）
「Kpop 獵魔女團」拿下「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」。（路透）

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