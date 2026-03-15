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奧斯卡得獎名單出爐：「一戰再戰」最佳影片 潔西伯克利奪影后 麥可B喬丹獲影帝

奧斯卡／潔西伯克利奪影后 擊敗艾瑪史東 首座小金人入手

記者陳穎／即時報導
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愛爾蘭女星潔西伯克利一舉拿下影后。（路透）
愛爾蘭女星潔西伯克利一舉拿下影后。（路透）

36歲愛爾蘭女星潔西伯克利（Jessie Buckley）憑藉電影「哈姆奈特」（Hamnet），幾乎橫掃各大影評人及電影獎項，被封為當年度「最佳女主角女王」。今天她再下一城，成功獲得最佳女主角，拿下生涯第一座小金人。

她的對手每位都是強敵，包含「媽的踹爆你」蘿絲拜恩（Rose Byrne）、「悠唱藍調」凱特哈德森（Kate Hudson）

「情感的價值」、蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve）、「暴蜂尼亞」艾瑪史東（Emma Stone）。

潔西伯克利以「哈姆奈特」共獲得金球獎、影評人選擇電影獎、英國電影學院獎（BAFTA）、演員工會獎（SAG）影后。此外，她還拿下愛爾蘭電影與電視學院獎（IFTA）以及多個影評人協會最佳女主角獎，包括西雅圖、華盛頓特區、猶他州等地。整個獎季中，她的名字幾乎出現在每一份最佳女主角提名榜單上，展現絕對實力。

愛爾蘭女星潔西伯克利一舉拿下影后。（路透）
愛爾蘭女星潔西伯克利一舉拿下影后。（路透）

對此，影評人分析，潔西在「哈姆奈特」中的表現既細膩又張力十足，成功將莎士比亞兒子哈姆奈特的悲劇故事透過母親視角呈現，讓觀眾動容，也讓各大獎項評審無法忽視她的光芒。

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