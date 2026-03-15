「Kpop獵魔女團」奪奧斯卡獎 「兇器」艾美麥蒂根抱回生涯首座小金人

「Kpop獵魔女團」奪下奧斯卡「最佳動畫長片」獎。（美聯社）

2026第98屆奧斯卡 頒獎典禮，於今晚在洛杉磯杜比劇院盛大登場，Netflix動畫大片「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）擊敗「動物方城市2」奪下「最佳動畫長片」獎。另外，女配角獎也出爐，由演出電影「凶器」的女星艾美麥蒂根（Amy Madigan）奪下。

而稍早在「Kpop獵魔女團」中為「Saja Boys」隊長 Jinu 獻聲配音的安孝燮也首度踏上奧斯卡紅毯，帥氣迷人的身影掀起注目。另外，「Kpop獵魔女團」3位主角的配音員也一同齊聚，包括好萊塢 知名亞裔演員鄭肯（Ken Jeong）、Arden Cho以及 May Hong。

「Kpop獵魔女團」在去年席捲全球目光，不僅奪下2025年全球串流播放量總冠軍，更直接刷新了Netflix影史「最高觀看次數電影」的驚人歷史紀錄。而該片在拿下「最佳動畫長片」獎後，神曲「Golden」更被預測有機會奪下「最佳原創歌曲」大獎。

而75歲女星艾美麥蒂根以「兇器」奪下本屆女配角獎，抱回人生首座小金人。她上台領獎先是直說：「真是太棒了！」接著她表示近期一直被問到此次入圍和40年前有何不同，隨後艾美麥蒂直接興奮地高舉小金人獎座大喊：「這就是最大的不同，現在我手中拿著這個金色的東西了！」

「Kpop獵魔女團」安孝燮現身奧斯卡紅毯。（美聯社）

艾美麥蒂根（Amy Madigan）奪下奧斯卡女配角獎。（歐新社）