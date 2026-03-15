奧斯卡／得獎不斷更新 「Kpop獵魔女團」奪最佳動畫
2026年第98屆奧斯卡金像獎15日頒獎，以下為主要獎項入圍名單：
最佳影片 Best Picture
「暴蜂尼亞」（Bugonia）
「F1電影」（F1）
「科學怪人」（Frankenstein）
「哈姆奈特」（Hamnet）
「橫衝直闖」（Marty Supreme）
「一戰再戰」（One Battle After Another）
「這不只是個間諜故事」（Secret Agent）
「情感的價值」（Sentimental Value）
「罪人」（Sinners）
「火車大夢」（Train Dreams）
最佳導演 Best Director
「哈姆奈特」／趙婷（Chloe Zhao）
「橫衝直闖」／喬許薩夫迪（Josh Safdie）
「一戰再戰」／保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
「情感的價值」／尤沃金提爾（Joachim Trier）
「罪人」／萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
最佳男主角 Best Actor
「橫衝直闖」／提摩西夏勒梅（Timothy Chalamet）
「一戰再戰」／李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
「藍月終曲」／伊森霍克（Ethan Hawke）
「罪人」 ／麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
「這不只是個間諜故事」／華格納莫拉（Wagner Moura）
最佳女主角 Best Actress
「哈姆奈特」／潔西伯克利（Jessie Buckley）
「媽的踹爆你」／蘿絲拜恩（Rose Byrne）
「悠唱藍調」／凱特哈德森（Kate Hudson）
「情感的價值」／蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve）
「暴蜂尼亞」／艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角 Best Supporting Actor
「一戰再戰」／班尼西歐戴托羅(Benicio Del Toro)
「一戰再戰」／西恩潘(Sean Penn)
「罪人」／Delroy Lindo
「科學怪人」／雅各艾洛迪(Jacob Elordi)
「情感的價值」／史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角 Best Supporting Actress
「情感的價值」／英格伊布斯多特利勒阿斯(Inga Ibsdotter Lilleaas)
「情感的價值」／艾兒芬妮(Elle Fanning)
「凶器」／艾美麥蒂根（Amy Madigan）
「罪人」／Wunmi Mosaku
「一戰再戰」／堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor)
最佳國際影片 Best International Feature Film
「情感的價值」(挪威)
「只是一場意外」(法國)
「穿越地獄之門」(西班牙)
「這不只是個間諜故事」(巴西)
「The Voice of Hind Rajab」(突尼西亞)
最佳動畫長片 Best Animated Feature
「再見未來男孩」
「地球特派員」
「Kpop 獵魔女團」
「小雨愛蜜莉」
「動物方城市2」
最佳原創劇本 Best Original Screenplay
「藍月終曲」
「只是一場意外」
「橫衝直闖」
「情感的價值」
「罪人」
最佳改編劇本 Best Adapted Screenplay
「暴蜂尼亞」
「科學怪人」
「哈姆奈特」
「一戰再戰」
「火車大夢」
最佳攝影 Best Cinematography
「科學怪人」
「橫衝直闖」
「一戰再戰」
「罪人」
「火車大夢」
最佳剪輯 Best Film Editing
「F1電影」
「橫衝直闖」
「一戰再戰」
「情感的價值」
「罪人」
最佳原創配樂 Best Original Score
「暴蜂尼亞」（Bugonia）
「科學怪人」（Frankenstein）
「哈姆奈特」（Hamnet）
「一戰再戰」（One Battle After Another）
「罪人」（Sinners）
最佳原創歌曲 Best Original Song
〈Dear Me〉| 「Diane Warren: Relentless」
〈Golden〉|「Kpop 獵魔女團」
〈I Lied to You〉 |「罪人」
〈Sweet Dreams of Joy〉 |「Viva Verdi!」
〈Train Dreams〉 |「火車大夢」
最佳美術設計 Best Production Design
「科學怪人」
「哈姆奈特」
「橫衝直闖」
「一戰再戰」
「罪人」
最佳服裝設計 Best Costume Design
「阿凡達：火與燼」
「科學怪人」
「哈姆奈特」
「橫衝直闖」
「罪人」
最佳妝髮設計 Best Makeup and Hairstyling
「科學怪人」
「國寶」
「罪人」
「重擊人生」
「醜繼妹」
最佳視覺效果 Best Visual Effects
「阿凡達：火與燼」
「F1電影」
「侏羅紀世界：重生」
「罪人」
「火燒天堂鎮」
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