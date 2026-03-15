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實境秀女星打「瘦瘦針」成癮 177公分體重不足百磅

編譯俞仲慈／綜合報導
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實境秀女星蕾拉泰勒2025年11月在紐約參加「摩門教妻子的祕密生活」的媒體見面會。(美聯社)
實境秀女星蕾拉泰勒2025年11月在紐約參加「摩門教妻子的祕密生活」的媒體見面會。(美聯社)

實境秀女星蕾拉泰勒(Layla Taylor)最近自爆注射瘦瘦針成癮，結果身高5呎10吋(約177.8公分)的她體重竟然不足100磅(約45.3公斤)，健康狀況顯然已經亮紅燈。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，現年25歲的蕾拉在「摩門教妻子的祕密生活」(The Secret Lives of Mormon Wives)第四季節目，首次透露高中罹患飲食失調症，多年來仍持續與病魔奮戰：「在我的感覺、在我的認知裡，我永遠都無法瘦到足夠瘦。」並自爆注射瘦瘦針(GLP-1)已經有一年：「我最初服用這些藥物是因為我覺得自己身上總有頑強的贅肉，怎麼減也減不掉，但問題是大家不談論這種藥物成癮以及戒斷的難度，結果變成永無止境的負循環。」

蕾拉泰勒坦承 ：「我知道會影響健康，例如我總是感覺疲累，因為我不吃飯，而且每天晚上睡覺時渾身疼痛，我躺下時如果膝蓋碰在一起就會痛，因為身上沒有足夠脂肪做緩衝。」並補充道：「我知道這樣下去太超過，我做得太超過，但我停不下來。」

泰勒是被某家大型模特兒經紀公司拒絕，才將個人飲食失調和服用GLP-1的隱私公諸於世，並透露猶他州對於外表的高度重視是她濫用瘦瘦針的幕後推手：「這是猶他州文化非常負面的一部分，我認識的人當中和我一樣濫用GLP-1的人，我光用一雙手都不夠數，真的是個大問題。」

泰勒坦承過去被稱讚身材苗條會讓她擁有認同感：「對我來說猶如受到多巴胺刺激，感覺就像『有人發現我為了保持這種身材付出的努力，就某種程度而言這些努力終於有回報』。」但隨著網路評價鋪天蓋地而來，也讓泰勒身心俱疲：「現在我連接個簡單廣告賺錢、養家餬口都辦不到，因為總會引來一堆評論，而且愈來愈多的評論讓我不想發文，因為根本躲不開。」

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