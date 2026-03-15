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金酸莓獎「世界大戰」奪最爛5獎 哈德森「悠唱藍調」翻身

記者陳穎／綜合報導
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冰塊酷巴主演的科幻片「世界大戰」評價不樂觀，獲得金酸莓5個獎項。(取材自prime video)
冰塊酷巴主演的科幻片「世界大戰」評價不樂觀，獲得金酸莓5個獎項。(取材自prime video)

第46屆金酸莓獎(The Golden Raspberry Awards，簡稱 Razzies)都會選在奧斯卡前一天公布得獎名單，由嘻哈歌手兼演員冰塊酷巴(Ice Cube )主演的科幻片「世界大戰」( War of the Worlds) 成為最大「贏家」，一口氣抱走包括最爛電影、最爛男主角、最爛前傳或續集、最爛導演與最爛劇本等五項「大獎」。

金酸莓獎向來以幽默諷刺方式評選年度最差電影。這次「世界大戰」不僅被選為最爛電影，冰塊酷巴也擊敗「創：戰神」(Tron: Ares)的傑瑞德雷托(Jared Leto)、「Hurry Up Tomorrow」的威肯(The Weeknd)、「魔域女巫」(In the Lost Lands)的戴夫巴帝斯塔(Dave Bautista)，以及「終極警報」(Alarum)史考特伊斯威特(Scott Eastwood)，奪下最爛影帝。

雖然「世界大戰」電影評價超差，但或許也正因為如此，這部電影卻意外在亞馬遜暴紅，全都拜一群無聊受虐狂(bored masochist)掀起的「反感卻又愛看」(hate-watching)潮流之賜。

金酸莓獎主辦單位形容，這部片是「把科幻經典名稱硬貼到另一部翻拍電影上，讓大師神作無意間變成一場笑柄」。

此外，該片導演Rich Lee也被評為最爛導演，編劇Kenny Golde與Marc Hyman則奪下最爛劇本，同時該片還被選為最爛前傳或續集。

女星瑞貝爾威爾森(Rebel Wilson)則以「超硬伴娘」(Bride Hard)拿下最爛女主角；而真人版「白雪公主」(Snow White)中的「七個小矮人」更一次包辦最爛男配角與最爛銀幕組合。席維斯史特龍(Sylvester Stallone)的23歲女兒史嘉莉·蘿絲·史特龍(Scarlet Rose Stallone)，則慘拿下最爛女配角。

不過頒獎典禮也有「翻身獎」。女星凱特哈德森(Kate Hudson)憑電影「悠唱藍調」(Song Sung Blue)的表現，獲得象徵「演技洗白」的金酸莓翻身獎。她過去曾因多部作品被提名金酸莓，如「壞壞惹人愛」(My Best Friend’s Girl)、「Mother’s Day」與「Music」，如今終於以新作成功扳回一城。

凱特哈德森以「悠唱藍調」入圍多項電影大獎。(美聯社)
凱特哈德森以「悠唱藍調」入圍多項電影大獎。(美聯社)

第46屆金酸莓獎得獎名單
第46屆金酸莓獎得獎名單

瑞貝爾威爾森在「超硬伴娘」變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。(圖／采昌提...
瑞貝爾威爾森在「超硬伴娘」變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。(圖／采昌提供)

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