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幽默回擊「甜茶」失言風波 史匹柏：盼歌劇芭蕾永存

編譯王若馨／綜合報導
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「甜茶」提摩西夏勒梅失言風波引發抵制潮，也引來名導史蒂芬史匹柏幽默回擊。(美聯社)
「甜茶」提摩西夏勒梅失言風波引發抵制潮，也引來名導史蒂芬史匹柏幽默回擊。(美聯社)

好萊塢導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)成為最新一位回擊「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet) 批評歌劇與芭蕾言論的影視界名人。

由於夏勒梅在2月一次媒體訪談中表示，他不希望參與「像芭蕾或歌劇這樣，感覺已經沒人在乎、只是為了維持而維持的藝術形式」，這句話被一些人解讀為對古典表演藝術的輕視，一場名為「抵制甜茶」(Stop Timmy)的反對聲浪在奧斯卡頒獎典禮前夕醞釀。

史匹柏近日出席「南西南」(South by Southwest)電影節，在一場訪談中談到自己對電影院的期望時說：「對我而言，真正的體驗是在一個陌生、黑暗的空間裡，讓一群原本互不相識的人聚集在一起。」他還說：「當一部真正精采的電影結束時，我們會帶著共同的情緒走進白天或夜晚。沒有任何東西能取代這種體驗，這發生在電影裡，也發生在音樂會裡。」他接著補了一句：「順帶一提，也發生在芭蕾和歌劇裡。」

觀眾對這段明顯影射夏勒梅的話報以歡呼與笑聲。史匹柏微笑著補充：「我們希望這些藝術能夠持續存在，我們希望它們能永遠延續下去。」

夏勒梅以「橫衝直闖」(Marty Supreme)獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳男主角提名，頒獎典禮15日晚於洛杉磯杜比劇院舉行。

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