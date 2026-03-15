「美乳女神」自爆曾豐滿到自卑 演「高校十八禁」才轉念

席德妮史威尼擁有傲人好身材。(取材自Instagram)

28歲的好萊塢女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney)擁有火辣的身材曲線，讓她成為新生代的「美乳女神」，也因為甜美臉蛋，近年來也成為時尚寵兒。近日受訪談及自己的身材與成長歷程，坦言其實從小就因為曲線身材感到不自在，甚至曾對自己的胸部感到自卑，直到出演「高校十八禁」(Euphoria)後，她才逐漸學會接受並欣賞自己的身體。

她在接受「Us Weekly」訪問時透露，自己很早就發育，小學六年級時胸圍就已經達到32DD。她坦言當時並沒有因此感到自信，反而常覺得沒有適合自己的衣服，只想把身材藏起來。她表示，直到在「高校十八禁」中飾演角色Cassie後，才開始意識到「自信其實是一種力量」，也逐漸學會欣賞自己的身體。她說：「我們的身體其實很不可思議，應該學會擁抱它，讓自己自在地生活在自己的皮膚裡。」

受到這段經歷啟發，席德妮史威尼也在2026年創立自己的內衣品牌Syrn。她透露，拍攝期間常需要穿著較為大膽或貼身的服裝，也因此發現市面上很多內衣並不舒適或缺乏支撐，這成為她創立品牌的動機之一。

席德妮史威尼也時常親自為品牌拍攝宣傳照片，展現自信曲線。她日前在社群分享一段宣傳影片，換上多套內衣造型，從白色簡約款到黑色與棕色性感設計，展現不同風格，也讓粉絲看到她更加自在、自信的一面。