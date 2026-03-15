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奧斯卡預測／「罪人」挑戰歷史 「死亡之組」甜茶、李奧納多搶影帝

記者陳穎／即時報導
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李奧納多狄卡皮歐(右圖)和提摩西夏勒梅搶影帝。(美聯社)
李奧納多狄卡皮歐(右圖)和提摩西夏勒梅搶影帝。(美聯社)

2026年第98屆奧斯卡金像獎將於周日揭曉，今年最佳影片之爭被外界視為近年競爭最激烈的一屆。其中，「罪人」（Sinners）與「一戰再戰」（One Battle After Another）兩部呼聲最高的作品正面交鋒，最終結果備受關注。

「綜藝報」（Variety）分析指出，由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的「一戰再戰」在整個頒獎季表現強勢，已陸續拿下影評人選擇獎、金球獎、英國電影學院獎（BAFTA）、ACE剪輯獎、導演工會獎（DGA）、製片工會獎（PGA）、編劇工會獎（WGA），以及至少一項演員工會獎（SAG）。從過往紀錄來看，凡是同時囊括這套獎項組合的電影，過去從未在奧斯卡最佳影片獎項中失利。

不過，「罪人」同樣具備強勁聲勢。該片已拿下ACE剪輯獎、演員工會合演獎以及WGA編劇獎，形成另一套強力得獎組合，讓最終結果依然充滿變數。若「罪人」最終奪下最佳影片，導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）也有望同步抱回最佳導演獎，成為奧斯卡近百年歷史中首位黑人最佳導演得主，寫下歷史新頁。

影帝之爭方面，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）原本憑電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）的出色表現，被認為幾乎已鎖定小金人。然而隨著頒獎季發展，情勢出現逆轉，目前聲勢已被「罪人」男主角麥可・B・喬丹（Michael B. Jordan）超越；同組競爭者還有李奧納多。

第一個重大警訊出現在上月舉行的英國電影學院獎（BAFTA）。「橫衝直闖」雖入圍多達11項，最終卻全部落敗，追平單晚最多落敗紀錄。接著在美國演員工會獎（SAG）中，該片三項提名也全數失利，其中最佳男主角獎由麥可・B・喬丹拿下。

此外，提摩西・夏勒梅先前一句「芭蕾與歌劇沒有人在乎」的發言也引發討論。不過也有觀察人士指出，相關爭議發酵時奧斯卡投票期限早已截止，因此對最終結果的影響可能有限。

整體而言，本屆奧斯卡最佳影片競逐不僅是商業大片與獨立電影的較量，也涵蓋政治題材、動作類型與吸血鬼元素等多元風格。無論最終由哪部作品勝出，這場年度電影盛事都可能寫下新的紀錄，持續成為全球影迷與電影產業關注的焦點。

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