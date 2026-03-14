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金酸莓獎公布「最爛影帝、影后」 凱特哈德森「演技洗白」

記者陳穎／即時報導
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凱特哈德森以「悠唱藍調」入圍多項電影大獎。（美聯社）
凱特哈德森以「悠唱藍調」入圍多項電影大獎。（美聯社）

第46屆金酸莓獎(The Golden Raspberry Awards，簡稱Razzies)都會選在奧斯卡前一天公布得獎名單，由嘻哈歌手兼演員冰塊酷巴(Ice Cube)主演的科幻片「世界大戰」(War of the Worlds)成為最大「贏家」，一口氣抱走包括最爛電影、最爛男主角、最爛導演與最爛劇本等多項「大獎」。

金酸莓獎向來以幽默諷刺方式評選年度最差電影。這次「世界大戰」不僅被選為最爛電影，冰塊酷巴也擊敗「創：戰神」(Tron: Ares)的傑瑞德雷托、「Hurry Up Tomorrow」的威肯、「魔域女巫」的戴夫巴帝斯塔，以及「終極警報」(Alarum)史考特伊斯威特，奪下最爛影帝。

此外，該片導演Rich Lee也被評為最爛導演，編劇Kenny Golde與Marc Hyman則奪下最爛劇本，同時該片還被選為最爛前傳或續集。

女星瑞貝爾威爾森(Rebel Wilson)則以「超硬伴娘」(Bride Hard)拿下最爛女主角；而真人版「白雪公主」(Snow White)中的「七個小矮人」更一次包辦最爛男配角與最爛銀幕組合。席維斯史特龍的23歲女兒史嘉莉．蘿絲．史特龍，則慘拿下最爛女配角。

不過頒獎典禮也有「翻身獎」。女星凱特哈德森(Kate Hudson)憑電影「悠唱藍調」(Song Sung Blue)的表現，獲得象徵「演技洗白」的金酸莓翻身獎。她過去曾因多部作品被提名金酸莓，如「壞壞惹人愛」(My Best Friend's Girl)、「Mother's Day」與「Music」，如今終於以新作成功扳回一城。

第46屆金酸莓獎得獎名單

最爛電影：「世界大戰」

最爛男主角：Ice Cube／「世界大戰」

最爛女主角：瑞貝爾威爾森／「超硬伴娘」

瑞貝爾威爾森在「超硬伴娘」變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。（圖／采昌提...
瑞貝爾威爾森在「超硬伴娘」變身女打仔，更親自上陣演出高難度動作特技。（圖／采昌提供）

最爛女配角：史嘉莉．蘿絲．史特龍／「Gunslingers」

最爛男配角：真人版「百雪公主」／七個小矮人

最爛銀幕組合：真人版「百雪公主」／七個小矮人

最爛前傳或續集：「世界大戰」

最爛導演：Rich Lee／「世界大戰」

最爛劇本：「世界大戰」

金酸莓翻身獎：凱特哈德森／「悠唱藍調」

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