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角逐奧斯卡最佳紀錄長片、國際電影 2伊朗電影團隊來美

編譯陳韻涵／綜合報導
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伊朗電影「這只是一場意外」將角逐奧斯卡最佳國際電影獎；劇情描述一群德黑蘭監獄的受虐者，出獄後與他們懷疑的施暴者對峙的故事。(美聯社)
伊朗電影「這只是一場意外」將角逐奧斯卡最佳國際電影獎；劇情描述一群德黑蘭監獄的受虐者，出獄後與他們懷疑的施暴者對峙的故事。(美聯社)

影壇盛事「奧斯卡」頒獎典禮15日即將登場，在美伊戰火正酣的背景之下，兩部伊朗電影同獲提名，引起各界討論。伊朗紀錄片「滴水穿石」(Cutting Through Rocks)入圍最佳紀錄長片，而「這只是一場意外」(It Was Just an Accident)則將角逐最佳國際電影獎；兩部作品的製作團隊成員近期都會親自來美參加頒獎典禮，讓伊朗電影在今年的奧斯卡舞台備受矚目。

曾獲坎城影展金棕櫚獎肯定的伊朗導演潘納希(Jafar Panahi)執導的驚悚電影「這只是一場意外」入圍最佳國際電影獎，劇情描述一群德黑蘭監獄的受虐者，與他們懷疑的施暴者正面對峙。

伊朗電影「這只是一場意外」導演潘納希長年遭限制創作與出境，也曾坐牢。(美聯社)
伊朗電影「這只是一場意外」導演潘納希長年遭限制創作與出境，也曾坐牢。(美聯社)

潘納希長年因批評伊朗當局而遭限制創作與出境，曾落入囹圄、被禁止拍電影與接受媒體採訪，「這只是一場意外」是他在相關禁令解除後完成的第一部作品。

今年1月，潘納希在伊朗爆發致命抗議活動期間接受CNN訪問時坦言，「即使我在海外宣傳電影，我的心思仍掛念著德黑蘭同胞」。

潘納希近日告訴美國媒體，前往金球獎途中因塞車受困，正好看到一段影片播放德黑蘭附近停屍間堆滿抗議者遺體的畫面。他回憶說道：「保鏢不讓我們下車，我感到窒息。」

抵達紅毯後，潘納希甚至無法發言，「我沒辦法說話，我不斷地到戶外透氣、抽菸，試圖讓自己冷靜」。「滴水穿石」由夫妻檔導演艾尼(Mohammadreza Eyni)與薩拉·哈基(Sara Khaki)共同執導，是首部獲得奧斯卡最佳紀錄長片提名的伊朗紀錄片。劇情聚焦伊朗農村社區首位當選的女議員薩拉‧沙赫維爾迪(Sara Shahverdi)的故事，她不僅是一名專業助產士，也是一名機車騎士；在伊朗，女性騎機車被視為「傷風敗俗」。

沙赫維爾迪致力於為婦女與女孩爭取權利並對抗伊朗父權社會，凸顯伊朗社會正在出現的世代變化與草根改革力量。

哈基在美伊戰爭爆發前，曾接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問表示，面對伊朗國內動盪，慶祝作品入圍奧斯卡獎並不容易。她說：「對沙赫維爾迪而言，這並非一段輕鬆的旅程，但這些微小的希望之光讓我對未來充滿希望。」

艾尼強調，人民才是伊朗未來的希望，「像電影主角與幕後像沙赫維爾迪這樣的人，他們都懷抱相同使命，為社區帶來改變」。

今年的奧斯卡頒獎典禮正值美伊衝突白熱化的敏感時刻，外界普遍認為，好萊塢明星與主持人不太可能在舞台上直接談論這場衝突；然而，若伊朗電影人有機會上台發言，不僅是動盪時局的重要象徵，伊朗人士也可能藉此傳遞訊息。

「滴水穿石」由夫妻檔導演艾尼(右)與薩拉·哈基(左)共同執導，是首部獲得奧斯卡最...
「滴水穿石」由夫妻檔導演艾尼(右)與薩拉·哈基(左)共同執導，是首部獲得奧斯卡最佳紀錄長片提名的伊朗紀錄片；劇情聚焦伊朗農村首位當選女議員的維權故事。(美聯社)

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