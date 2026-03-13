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美伊戰爭延燒 奧斯卡恐受波及 頒獎典禮祭高規格防護戒備

編譯尤寶琪／綜合報導
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奧斯卡金像獎頒獎典禮15日將在洛杉磯杜比劇院舉行，一名工作人員正在佈置。(美聯社)
奧斯卡金像獎頒獎典禮15日將在洛杉磯杜比劇院舉行，一名工作人員正在佈置。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)警告，伊朗可能利用無人機加州發動有計畫的報復性攻擊，即將登場的奧斯卡頒獎典禮因此加強安全戒備；儘管官員們強調，目前並沒有關於這方面威脅的直接訊息，但也正在著手為將於15日在好萊塢杜比劇院(Dolby Theatre)舉行的奧斯卡頒獎典禮，採取預防措施。

洛杉磯警察局也證實，屆時將會出動上千警力於現場執勤維安。

根據「娛樂周刊」(Entertainment Weekly)報道，典禮現場將會部署制服警員、監視器和無人機，同時也將動員像是搜爆犬和特警隊(Special Weapons and Tactics，SWAT)等特種部隊。

奧斯卡頒獎典禮製作人卡浦爾(Raj Kapoor)和穆蘭(Katy Mullan)也在11日宣布了加強安全措施的計畫。

根據「眾生相」(PEOPLE)雜誌報導，卡浦爾在記者會上表示：「我們每年都會關注世界局勢；我們有聯邦調查局(FBI)和洛杉磯警察局的支持，雙方密切合作。這個節目必須像鐘表一樣精準運轉。」

「但我們希望所有前來參加這場典禮的人，所有來觀看演出的人，甚至所有站在警戒線外的粉絲們，都能感到安全、受到保護和歡迎，所以身為製作團隊，我們的職責就是確保這一點得以實現。」

根據11日報導，FBI已經向加州執法部門發出警告，表示伊朗可能對美國西海岸發動無人機襲擊，報復美國對伊朗的戰爭。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)所獲得的警告，「據稱，如果美國對伊朗發動攻擊，那伊朗將計畫從美國本土海岸附近一艘不明船隻上發射無人機，對加州境內未指明的目標發動突襲，」FBI指出，「我們目前沒有關於此次襲擊的時間、方法、目標或肇事者的更多信息。」

第98屆奧斯卡頒獎典禮將再次由深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)主持，保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)的「一戰再戰」(One Battle After Another)、趙婷(Chloé Zhao)執導的「哈姆奈特」(Hamnet)與「罪人」(Sinners)則是2026年奧斯卡金像獎的得獎熱門影片。

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加州 FBI 無人機 奧斯卡

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