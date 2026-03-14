一戰再戰vs.罪人 奧斯卡最佳影片硬碰硬

李奧納多狄卡皮歐主演的「一戰再戰」最被看好勇奪今年最佳影片。(美聯社)

奧斯卡 金像獎15日登場，李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「一戰再戰」(One Battle After Another)描述昔日政治激進分子如今撫養青少年的故事，最近橫掃各個電影獎項，最被看好勇奪今年最佳影片。

吸血鬼故事「罪人」(Sinners)頌揚美國種族隔離時期南方的藍調音樂及黑人文化，本月在演員工會獎(Actor Awards)脫穎而出之後，拿下最佳影片聲勢看漲。

「罪人」總共獲得16項提名，領先所有入圍電影，創下奧斯卡影史近百年來最高提名紀錄。

路透報導，「哈姆奈特」(Hamnet)女星潔西伯克利(Jessie Buckley)贏得奧斯卡影后的呼聲最高。她在片中飾演莎士比亞的妻子哈瑟維(Agnes Hathaway)，電影描述莎士比亞夫妻面對11歲兒子死亡的心路歷程。

至於其他獎項，好萊塢獎項觀察家則說，目前看不出有遙遙領先的入圍者。

「好萊塢記者報」(Hollywood Reporter)獎項版主編費恩柏格(Scott Feinberg)表示，六個主要獎項當中，有五個項目獎落誰手都難以判斷，「這點非常罕見」。

費恩柏格表示，在「罪人」裡分飾雙胞胎兄弟的麥可B喬丹(Michael B. Jordan)，很可能拿下奧斯卡影帝。

不過，在最佳男主角項目裡，麥可B喬丹面臨的挑戰者有前任奧斯卡得主李奧納多狄卡皮歐、「橫衝直闖」(Marty Supreme)提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)、「這不只是個間諜故事」(The Secret Agent)華格納穆拉(Wagner Moura)。

最佳男配角同樣競爭激烈，「一戰再戰」兩位男星西恩潘(Sean Penn)、班尼西歐岱托羅(Benicio Del Toro)同時入圍，另外還有「情感的價值」(Sentimental Value)史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgard)。

「一戰再戰」堤亞娜泰勒(Teyana Taylor)與「凶器」(Weapons)艾美麥蒂根(Amy Madigan)等角逐最佳女配角。