長子布魯克林斷聯封鎖全家 貝克漢硬發慶生文

記者陳穎／即時報導
貝克漢貼出昔日和布魯克林及妻子維多利亞在泳池中的合照。(摘自Instagram)
英國足球傳奇貝克漢(David Beckham)與「貝嫂」維多利亞(Victoria Beckham)，近日再度掀起家庭風波。長子布魯克林（Brooklyn Beckham） 繼封鎖父母社群帳號後，日前突發千字長文，首度公開指控父母多年來「操控家庭敘事」、過度干涉他的婚姻，甚至傷害妻子妮可拉（Nicola Peltz），一口氣列出多達6大罪狀，震撼外界。

儘管布魯克林已封鎖全家人社群帳號，並透過律師發函要求父母不得再於網路上提及或標註自己，但貝克漢夫妻仍在4日布魯克林27歲生日公開發文祝賀，似乎無視兒子的切割立場。

貝克漢於社群貼出昔日父子與維多利亞在泳池中的合照，寫下：「27歲了，生日快樂，Bust。」並標註妻子帳號，附上「我們愛你 」的字句，情感流露。維多利亞則在限時動態中分享與兒子的舊照，連發兩則寫下：「生日快樂，布魯克林，我們非常愛你。」與「27歲生日快樂，我真的很愛你。」

據外媒先前報導，布魯克林與妻子妮可拉曾透過律師發出震撼彈式信函，要求父母不得再於社群平台發布與他相關的內容或標註他。消息指出，去年夏天布魯克林已要求雙方僅透過律師往來，希望私下解決分歧，而非公開處理。

知情人士透露：「外界並不了解這段令人心碎的內情，很多人以為布魯克林只是任性封鎖父母，但實際上，他早已發函，希望所有聯繫改由律師處理，並盼能私下修補關係。他認為父母忽視他的意願，持續在網路上提及他，而不是私下溝通。」

另一方面，親近貝克漢與維多利亞的友人則表示，兩人始終希望讓長子知道「家門永遠敞開」，所有舉動並無惡意，只是出於關心與牽掛。然而，在正式信函發出後，夫妻倆已無其他實際方式聯繫兒子，只能透過公開平台傳達心意。

據悉，大衛與維多利亞目前由英國國王查爾斯三世御用律師事務所Harbottle & Lewis代理，每小時收費高達800英鎊。消息人士強調，布魯克林的信函屬「律師轉達請求」，並非直接法律威脅，但此舉前所未見，也顯示家庭關係已惡化至相當嚴重的程度。

