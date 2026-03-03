席德妮史威尼擁「最強美乳」 獲讚Z世代瑪麗蓮夢露

我的頻道

記者李姿瑩／綜合報導
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(路透資料照片)
好萊塢新一代「性感女神」席德妮史威尼(Sydney Sweeney)近期主演電影「家弒服務」(The Housemaid)全球票房突破1.92億美元，劇情描述生活困頓的女主角米莉在豪宅擔任幫傭，意外揭開富豪夫妻不可告人的危險祕密。被譽為最強美乳的席德妮史威尼以一對傲人上圍走紅，過去外界多半將目光聚焦在她的美波上，如今轉型為演技派，還因此星運大開。

今年28歲的席德妮史威尼，在HBO影集「高校十八禁」(Euphoria)中以火辣身材和性感魅力暴紅，成為新一代「性感女神」。她不僅有前凸後翹的好身材，而且大方敢露，近日在社群媒體公開裸上身捧胸試穿禮服的照片，豐滿曲線一覽無遺，被網友稱讚「她就是Z世代的瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)」。

但由於席德妮史威尼的體型非常纖細卻有一對傲人的上圍，實在太不科學，就連女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)都忍不住問「妳的胸部是真的嗎？」席德妮大方表示自己是純天然，不僅成功通過測謊機測試，還讓亞曼達塞佛瑞上手「驗貨」。

然而，近期席德妮史威尼卻因一場為個人內衣品牌宣傳的活動遭到外界抨擊，甚至可能觸法。史威尼日前在社群平台上傳一段宣傳影片，只見她與團隊趁著夜深人靜時，將多件自創內衣品牌的商品掛滿洛杉磯知名地標好萊塢標誌，疑似為即將推出的內衣品牌造勢。畫面中她站在遠處，興奮地欣賞眼前完成的成果，大膽作風立刻在網路上掀起熱議。

世報陪您半世紀

好萊塢 社群媒體

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

凱特貝琴薩痛失雙親暴瘦 自曝已到「臨界點」社群清空

瑪格麗特庫利自曝「我喜歡演反派」 著迷危險與不可預測

小布裘莉養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

