Oh!Carol傳奇歌手尼爾薩達卡86歲謝幕 多首單曲歌迷懷念

尼爾薩達卡堪稱一代情歌王子。(美聯社)

1950年代末期至60年代初期在歌壇紅極一時的情歌傳奇歌手兼作曲家尼爾薩達卡(Neil Sedaka)日前逝世，享年86歲。

據美聯社報導，薩達卡家族公布聲明證實：「我們摯愛的丈夫、父親和祖父薩達卡突然離世，令全家悲痛欲絕，他是一位真正的搖滾傳奇，激勵數百萬人，但最重要的是對我們有幸認識他的人來說，他是一位令人難以置信的人，我們誠摯懷念他。」不過聲明並未透露死因等細節。

一頭黑髮，笑容燦爛，嗓音高亢的薩達卡出生於布碌崙 (布魯克林 )，與兒時鄰居格林菲德(Howard Greenfield)進入茱莉亞學院(The Juilliard School)深造，畢業後兩人合作創作歌曲，全球銷量數百萬張，被眾多歌手翻唱。

儘管熱愛創作歌曲，但薩達卡更渴望登台表演：「一旦成為表演者就永遠是表演者，那種腎上腺素飆升的感覺，就像站在觀眾面前自然而然產生的興奮感，如果全場起立鼓掌，那種感覺更有傳染力。」

1958年，19歲的薩達卡與唱片公司RCA Victor簽約，首支單曲「The Diary」取得成功，從1959年到1962年，有10首單曲進入排行榜前十名，包括歌迷耳熟能詳的「Oh! Carol」、「One Way Ticket」、「Calendar Girl」以及「Happy Birthday Sweet Sixteen」等。

他的歌曲充分反映了青少年男女初嘗青澀戀情的酸甜苦辣，成為一代情歌王子。

不料1960年代中期「英」風來襲，披頭四(Beatles)和滾石樂團(Rolling Stones)的音樂席捲全美，薩達卡演唱事業陷入長達13年低潮，並於70年代中期舉家遷居英國，在某次聚會結識知名歌手艾頓強(Elton John)，獲其賞識簽約加入新唱片公司Rocket Records，憑藉專輯「Sedaka's Back」奇蹟般東山再起。

年過八旬的薩達卡依然保持年輕時的演唱熱情與寬廣音域，每年舉辦數十場演唱會，2012年受訪時坦言：「我很幸運，我的嗓子還能保持得這麼好，成為傳奇固然不錯，但做一個仍活躍在歌壇的傳奇更好。」

薩達卡生前入選詞曲作家名人堂(Songwriters Hall of Fame)，儘管有歌迷發起請願活動，可惜最終未能入選搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)。