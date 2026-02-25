躁鬰症20年 「霹靂校園」勞勃卡拉定71歲自殺身亡

好萊塢演員勞勃卡拉定傳出自殺身亡，享壽71歲。（美聯社）

以1984年喜劇片「霹靂校園」(Revenge of the Nerds)走紅的好萊塢演員勞勃卡拉定(Robert Carradine)辭世，享壽71歲。家屬發表聲明指出，卡拉定長年與躁鬱症(bipolar disorder)共處近20年，其兄長則向媒體證實，卡拉定為自殺身亡。

美聯社報導，卡拉定兄長基斯(Keith Carradine)表示，「我們希望大家知道這件事，這沒有羞恥可言。那是一種疾病，最終擊倒了他。我想為他與疾病奮戰的過程喝采，也為他美麗的靈魂致敬。他極具天賦，我們每天都會想念他。」

卡拉定出生於洛杉磯，父親是性格男星約翰卡拉定(John Carradine)。他在1971年憑電視劇「牧野風雲」(Bonanza)出道，隨後在約翰韋恩(John Wayne)的西部片「牛仔」(The Cowboys)中露臉。儘管與多位名導合作超過40年，他始終未如兄長般在國際間大紅大紫。

雖然他的演藝成就未及胞兄兄長或因「功夫」走紅的異母兄長大衛卡拉定(David Carradine)，但他在1984年主演的喜劇「霹靂校園」中，以靈魂人物路易斯一角奠定影壇地位，其標誌性的粗獷笑聲深植人心。除了大銀幕，勞勃卡拉定在2000年代於迪士尼 頻道影集「莉琪的異想世界」(Lizzie McGuire)飾演女主角的父親，再次獲得新一代觀眾關注。

飾演莉琪的希拉蕊朵芙(Hilary Duff)在社群媒體 哀悼表示，「得知鮑比(勞勃暱稱)一直承受著痛苦，我深感悲痛。」

晚年的勞勃卡拉定曾出演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)執導的「決殺令」(Django Unchained)，1980年代末期還一度圓了賽車 夢，擔任蓮花(Lotus)車隊的賽車手。

2015年，卡拉定曾因科羅拉多州車禍受傷並被開罰，與妻子瑪尼(Edith Mani)婚姻逾25年後離異，身後留下三名子女，包括演員艾芙卡拉定(Ever Carradine)。艾芙在社群媒體寫道，「當人們問我為何成長得如此正常，我總說是因為爸爸。我深深知道他愛我，也知道他永遠站在我這邊。我們如同一起長大般並肩同行。」