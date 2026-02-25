怕得罪川普？「忌念日」疑暗諷極權 遭電影發行商冷處理

電影「忌念日：極權元年」透過一個美國家庭在5年之間的變化，描寫美國逐步走向極權國家的過程。（圖／車庫娛樂提供）

奧斯卡 提名導演揚科馬薩（Jan Komasa）全新驚悚力作「忌念日：極權元年」（Anniversary），透過一個美國家庭在5年之間的變化，描寫美國逐步走向極權國家的過程。而其北美電影發行商，疑似因為電影極具爭議又極度對照現實的情節，擔心得罪現任美國總統川普 而遭到冷處理。

導演楊科馬薩的經紀公司「Gresh」的合夥人之一表示：「這部電影被冷處理是因為它太具爭議性了。在我看來，這正是我們所處世界的縮影。」而片中美國社會分裂的狀況，跟現實世界的美國越來越像，始料未及的導演楊科瑪薩感嘆表示：「我是在2019年提出這個點子，當時它只是一部反烏托邦電影、一部科幻電影。」

曾以「出軌」（Unfaithful）獲得奧斯卡提名的美國女星黛安蓮恩（Diane Lane），在「忌念日：極權元年」中飾演一名自由派的大學教授「艾倫」，因為意識形態差異而受到當局的壓迫。片中高等教育受到美國政府干涉的情節，正巧與近期川普政府對大學推行保守主義改革的情況類似。

黛安蓮恩坦言：「當艾倫（在電影裡）說『我被列入了監視名單』這絕對不是誇大其詞。如果我們不夠小心，這一切可能會朝向另一個極端發展。」