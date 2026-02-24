67歲莎朗史東超扯回春 水嫩肌像少女 昔認打300針肉毒

67歲莎朗史東出席新片「The Bluff」首映會，被指大回春。(美聯社、路透)

以電影「第六感追緝令」（Basic Instinct）走紅全球的67歲好萊塢 女星莎朗史東(Sharon Stone)，近日以凍齡美貌驚艷紅毯，再度成為鎂光燈焦點。

莎朗史東於當地時間18日現身洛杉磯 TCL中國劇院，出席電影「The Bluff」首映會。當晚她以一身俐落黑色褲裝亮相，內搭古銅色絲質襯衫，刻意鬆開幾顆鈕扣，營造隨性優雅氣場。配件部分則選擇大型水鑽胸針與耳環點綴，搭配墨綠色高跟鞋與串珠手拿包，整體造型既幹練又華麗。

妝容方面，她以粉色腮紅與鮮明紅唇強調立體五官，細緻緊實的肌膚狀態尤其吸睛。與日前在維也納歌劇舞會上落淚的模樣相比，此次現身神情自信、氣色紅潤，展現截然不同的精神面貌。

不過，她煥然一新的外貌也在網路上掀起討論，有部分網友質疑是否進行醫美療程，留言指出「幾乎認不出來」、「看起來不像她本人」、「應該有做些什麼」等聲音。但也有人認為她只是保養得宜，看起來更加年輕。