大衛鮑伊女兒遭父親強迫荒野治療 全裸搜身、上廁所被監控

已故傳奇音樂人大衛鮑伊(右)和超模育有一女亞歷山達莉亞。

已故傳奇音樂人大衛鮑伊(David Bowie)與超模伊曼(Iman)所生的25歲女兒亞歷山達莉亞(Alexandria Zahra Jones)近日公開一段震撼自白，揭露自己青少年時期被強制送往治療機構的創傷經歷，以及在父親癌末期間所承受的心理崩潰。

她在社群影片中坦言，父親於2014年確診肝癌後，她情緒徹底崩潰。兩年後，大衛鮑伊在發行最後專輯「Blackstar」兩天後辭世，享壽69歲。亞歷山達莉亞表示，當時她靠酒精與毒品逃避現實，「別人在派對結束後回家，我卻一個人繼續喝、繼續嗑，只為了逃離痛苦」。

她回憶，自己其實從童年就出現心理困擾，約10歲開始看心理醫師，11歲自殘，12歲罹患暴食症，長期受焦慮與憂鬱所苦。身為名人之女的壓力，讓她覺得自己「像一個概念，而不是一個真正的人」，彷彿永遠活在他人投射與期待之下。

14歲那年，父母決定將她送往治療機構。她形容，那天父親念了一封信給她，最後一句是：「對不起，我們必須這麼做。」隨後兩名身高超過180公分的男子進入家中，告訴她可以「選擇輕鬆或困難的方式離開」。她選擇反抗，緊抓桌腳、放聲尖叫，最終仍被強行帶上黑色SUV ，與父母分離。