我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內亂案一審逃過死刑 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電 部分地區降雪破2呎

湯姆克魯斯、妮可基嫚離婚後破冰 知情人士：男方主動聯絡

記者廖福生／即時報導
妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯曾是甜蜜夫妻，但離婚後不相往來。（路透）
妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯曾是甜蜜夫妻，但離婚後不相往來。（路透）

阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期傳出與前妻奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）再度恢復聯絡。關鍵是2人共同好友夫妻，好萊塢名導羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer Reiner）去年12月遭殺害，該悲劇讓2人至今仍難以走出傷痛。

湯姆克魯斯與妮可基嫚在2001年結束長達10年的婚姻，兩人從1992年開始，就與羅伯雷納夫妻建立深厚情誼，當時2對夫妻往來頻繁，不僅經常聚會，也共同經歷人生的重要階段，包括在相近時期養育子女。

據外媒報導，羅伯雷納夫妻遭殺害的憾事發生後，對湯姆克魯斯與妮可基嫚造成極大的衝擊，有知情人士表示：「這起事件的殘酷程度讓他們從內心深處受到震撼，加上他們近期各自經歷的感情破裂，使他們不得不面對的不只是失去兩位摯友，也重新觸動了那段彼此緊密交織的人生回憶，這讓2人都陷入一種自己未曾預料到的深層不安與悲痛之中。」

據了解，湯姆克魯斯與妮可基嫚將羅伯雷納夫妻視為伴侶與父母的榜樣，尤其是湯姆克魯斯對羅伯雷納懷有極高的敬重，「他視其為導師，以及一位他在人格與敘事能力上都深深敬佩的人，即使在與妮可基嫚離婚後，這份敬意也從未減退」。

也因此，一名與家族熟識的友人表示：「當湯姆與妮可得知這個關於老朋友的噩耗時，雙方都沒有任何遲疑。湯姆主動聯繫，妮可也做出回應，那一刻，他們之間曾存在的距離變得不再重要。即便婚姻早在數10年前結束，共同的悲痛往往能消融過去的界線，提醒人們曾經的連結。」

該名友人也指出，除了這些變故之外，如今又以如此暴力、令人不安的方式失去2位摯友，且據稱是死於親生兒子之手，更讓一切雪上加霜，「在如此短的時間內承受這麼多打擊，幾乎超出一個人所能負荷的程度」。

日前妮可基嫚在與歌手前夫齊斯艾本離婚後，正經歷一段相當艱難的時期。1名消息來源表示，過去幾年對妮可而言在情緒上造成極大負荷，「她不久前失去母親，這徹底動搖了她原有的安全感，那是一場她至今仍在消化的巨大衝擊，接著，她又出乎意料地經歷離婚，在本就脆弱的時刻再度遭受沉重打擊」。

知情人士透露：「妮可在情緒上已完全筋疲力盡。能重新與湯姆取得聯繫，分享關於雷納夫婦的回憶，或在一個熟悉、支持性的環境中與孩子們相處，或許能帶給她某種安定感。此刻，她需要光亮與安慰，而以健康的方式回顧那段人生篇章，可能有助於她重新建立一些正向能量。」

名導演羅伯雷納（左）和妻子蜜雪兒辛格雷納（右）不幸在家中遇刺身亡。（美聯社）
名導演羅伯雷納（左）和妻子蜜雪兒辛格雷納（右）不幸在家中遇刺身亡。（美聯社）

世報陪您半世紀

湯姆克魯斯 奧斯卡 阿湯哥

上一則

從命案揭開層層謊言 Netflix韓劇「莎拉的真偽人生」4大爆點

延伸閱讀

「AI無法取代」31歲亞裔男出租流動廁所 年賺430萬美元

「AI無法取代」31歲亞裔男出租流動廁所 年賺430萬美元
妮可基嫚考慮將帶2女兒回澳洲生活 前夫遠距探視恐崩潰

妮可基嫚考慮將帶2女兒回澳洲生活 前夫遠距探視恐崩潰
妮可基嫚結束19年婚姻想遠離前夫 將帶2女兒回澳洲生活

妮可基嫚結束19年婚姻想遠離前夫 將帶2女兒回澳洲生活
「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應

「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元