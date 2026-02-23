「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
羅伯特阿拉馬約勇奪最佳男主角。（路透）
羅伯特阿拉馬約勇奪最佳男主角。（路透）

2026年英國電影學院獎(BAFTA)又被稱為「英國奧斯卡」，於倫敦皇家節慶音樂廳盛大登場，名導保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導的電影「一戰再戰」(One Battle After Another)成為最大贏家，一舉抱回最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男配角、最佳攝影與最佳剪輯共6項大獎，風光橫掃全場。

該片先前已創下14項提名紀錄，最終不負眾望成為本屆焦點。安德森在後台受訪時盛讚主演李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，直言對方「不只是演員，更像優秀編劇」，總是不斷提問、拆解劇本，確保角色與故事的每個細節都被推敲到位，「那是他的超能力」。

影后獎項方面，由潔西伯克利(Jessie Buckley)憑「哈姆奈特」(Hamnet)奪下最佳女主角。她在台上感性表示，童年時從未想過自己能站上這個舞台，並特別感謝經紀人一路以來的鼓勵。她更向原著作者Maggie O'Farrell致謝，稱這個角色讓母親的形象得以在莎士比亞光環之外被看見。「哈姆奈特」同時也獲得「最佳英國電影」殊榮。

然而，當晚最大驚喜出現在最佳男主角獎項。原本呼聲極高的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與狄卡皮歐皆意外落馬，獎座由英國演員羅伯特·阿拉馬約(Robert Aramayo)以「I Swear」爆冷奪下。當他的名字被念出時，台下父親激動跳起歡呼，場面溫馨動人。

阿拉馬約在台上難掩震驚，直呼「簡直不敢相信」。他提到自己曾在紐約茱莉亞學院求學，是當年4000名申請者中唯一錄取的英國學生，父親形容那種心情就像「聽到兒子被巴塞隆納選中踢球」。他也感謝家人與「I Swear」團隊，稍早更已獲得由觀眾票選的「EE BAFTA新星獎」，成為當晚雙料得主。

整體而言，本屆BAFTA被外界形容為「近年最精采的一屆」。安德森也在致詞中直言：「誰說電影不再精采，他們可以閉嘴了。今年是了不起的一年。」典禮落幕後，他笑稱要去找間酒吧好好慶祝。

潔西伯克利以「哈姆奈特」奪下英國電影學院獎最佳女主角。（路透）
潔西伯克利以「哈姆奈特」奪下英國電影學院獎最佳女主角。（路透）

