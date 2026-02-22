我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

LAX機場兩大便民措施停擺 致旅客受阻

英國影藝學院6大獎加持 「一戰再戰」強勢問鼎奧斯卡

中央社／倫敦22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）
李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）

保羅湯瑪斯安德森執導電影「一戰再戰」這個頒獎季延續如虹氣勢，今天在英國影藝學院電影獎勇奪最佳影片、最佳導演等6項大獎，於下個月奧斯卡金像獎頒獎典禮前再添聲勢。

法新社報導，繼金球獎（Golden Globes）得獎、奧斯卡獎入圍之後，風格獨特作品「一戰再戰」（One Battle After Another）今天又拿下英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）最佳影片獎。保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）並以這部政治驚悚片拿下最佳導演獎。

以極度撕裂的美國社會為主題的該片引發觀眾共鳴，一舉囊括6項大獎，成為本屆最大贏家。

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演的運動喜劇片「橫衝直闖」（Marty Supreme）雖獲得11項提名，最終卻空手而歸。吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的科幻片「科學怪人」（Frankenstein）則在技術類別奪得3個獎項。

吸血鬼時代劇配上音樂元素的恐怖片「罪人」（Sinners）拿下最佳配樂和最佳原創劇本等3項大獎。

英國影藝學院電影獎於奧斯卡金像獎頒獎典禮3週前頒發，通常被視為後者的風向球，本屆在多個重要獎項肯定英國與愛爾蘭人才。

當英國演員羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）擊敗提摩西夏勒梅和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等大咖奪得最佳男主角時，倫敦南岸中心（Southbank Centre）響起熱烈歡呼聲。

來自愛爾蘭的潔西伯克利（Jessie Buckley）則延續金球獎氣勢，憑藉在「哈姆奈特」（Hamnet）中精湛演出而勇奪最佳女主角，擊退凱特哈德森（Kate Hudson）、艾瑪史東（Emma Stone）在內強勁對手。

除羅伯特阿拉馬約個人奪獎，「妥瑞氏症與我」（I Swear）也摘下最佳英國電影獎。尼日裔英國女演員烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）則憑藉「罪人」榮獲最佳女配角。

挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value）榮獲外語片獎，擊敗巴西犯罪驚悚片「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）、坎城金棕櫚獎得主「只是一場意外」（It Was Just an Accident）以及加薩走廊（Gaza Strip）題材電影「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab）。（編譯：何宏儒）1150223

世報陪您半世紀

奧斯卡獎 影藝學院 金球獎

上一則

BLACKPINK全球第一 YouTube訂閱衝破1億刷新紀錄 四姝合體謝恩

延伸閱讀

情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注

情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注
泰勒絲何時結婚？情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注

泰勒絲何時結婚？情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注
甜茶接最後通牒 凱莉詹納：不結婚 就分手

甜茶接最後通牒 凱莉詹納：不結婚 就分手
「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」

「甜茶」遭逼婚？傳凱莉詹納下最後通牒「結婚不然分手」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮