英國影藝學院6大獎加持 「一戰再戰」強勢問鼎奧斯卡

李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）

保羅湯瑪斯安德森執導電影「一戰再戰」這個頒獎季延續如虹氣勢，今天在英國影藝學院 電影獎勇奪最佳影片、最佳導演等6項大獎，於下個月奧斯卡金像獎頒獎典禮前再添聲勢。

法新社報導，繼金球獎 （Golden Globes）得獎、奧斯卡獎 入圍之後，風格獨特作品「一戰再戰」（One Battle After Another）今天又拿下英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）最佳影片獎。保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）並以這部政治驚悚片拿下最佳導演獎。

以極度撕裂的美國社會為主題的該片引發觀眾共鳴，一舉囊括6項大獎，成為本屆最大贏家。

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演的運動喜劇片「橫衝直闖」（Marty Supreme）雖獲得11項提名，最終卻空手而歸。吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的科幻片「科學怪人」（Frankenstein）則在技術類別奪得3個獎項。

吸血鬼時代劇配上音樂元素的恐怖片「罪人」（Sinners）拿下最佳配樂和最佳原創劇本等3項大獎。

英國影藝學院電影獎於奧斯卡金像獎頒獎典禮3週前頒發，通常被視為後者的風向球，本屆在多個重要獎項肯定英國與愛爾蘭人才。

當英國演員羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）擊敗提摩西夏勒梅和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等大咖奪得最佳男主角時，倫敦南岸中心（Southbank Centre）響起熱烈歡呼聲。

來自愛爾蘭的潔西伯克利（Jessie Buckley）則延續金球獎氣勢，憑藉在「哈姆奈特」（Hamnet）中精湛演出而勇奪最佳女主角，擊退凱特哈德森（Kate Hudson）、艾瑪史東（Emma Stone）在內強勁對手。

除羅伯特阿拉馬約個人奪獎，「妥瑞氏症與我」（I Swear）也摘下最佳英國電影獎。尼日裔英國女演員烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）則憑藉「罪人」榮獲最佳女配角。

挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value）榮獲外語片獎，擊敗巴西犯罪驚悚片「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）、坎城金棕櫚獎得主「只是一場意外」（It Was Just an Accident）以及加薩走廊（Gaza Strip）題材電影「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab）。（編譯：何宏儒）1150223