「超級名模生死鬥」功臣驚爆中風 昏迷長達5個月 悲吐：無法行走

Miss J 是「超級名模生死鬥」重要功臣，現在卻驚爆中風無法行走。（取材自Netflix）

曾在經典實境秀「超級名模生死鬥」（America’s Next Top Model）中，以犀利台步指導與幽默毒舌風格暴紅的傳奇評審 J. Alexander（Miss J），2022年驚傳嚴重中風 ，一度昏迷長達5個月。醒來後，他甚至喪失行走與說話能力，震驚時尚圈與全球粉絲。

在Netflix紀錄片「真相直擊：深入超級名模生死鬥」中，Miss J的抗病過程首度曝光。根據摯友兼經紀人Steven Grossman在募資平台說明，他當時的實際情況比鏡頭呈現更加危急。歷經長時間昏迷後，Miss J甦醒卻必須重新學習最基本的生活能力，從開口說話到邁開步伐，每一步都極其艱難。

為了復原，他在復健中心待了將近一年半，期間仍不斷對抗小中風與癲癇發作，並多達4次住院治療。曾在伸展台上自信示範氣場步伐的「台步女王」，如今為了日常行走拚盡全力，讓許多觀眾心疼不已。

儘管已挺過最危險的生命關卡，但龐大的後續醫療費 、專業照護與長期復健支出，讓他面臨沉重經濟壓力。經紀人已在「GoFundMe 」發起募資，目標為10萬美元，盼外界伸出援手。他強調：「每一塊錢的捐款，都能大大減輕Miss J的重擔。」

不過令人感嘆的是，當時一起奮鬥的戰友泰拉·班克斯(Tyra Banks)至今沒有探望過他，他玩味說：「她會來吧，但至今還沒有；我是教人走台步的人，現在卻不能走路了。」