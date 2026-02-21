「實習醫生」艾瑞克丹恩遺言曝光 確診漸凍症10個月急逝 4忠告催淚

好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）辭世，享年53歲。（路透）

以「實習醫生」（Grey’s Anatomy）走紅的好萊塢男星艾瑞克 丹恩（Eric Dane）因漸凍人症在19日病逝，享年53歲，生前最後一次專訪如今正式在Netflix 上線播出。該訪談收錄於平台的身後專訪系列「最後一席話」（Famous Last Words），節目主打「讓觀眾在文化偶像離世後，仍能聽見他們最後的聲音」。

艾瑞克丹恩距離他被診斷出罹患漸凍人症約10個月。Netflix 表示，這場專訪是在雙方協議下進行，並約定僅於他過世後播出。在節目尾聲，艾瑞克丹恩對著鏡頭向兩個女兒Billie與Georgia留下深情告白。

他溫柔地說：「這些話是給妳們的。我努力過了。有時跌跌撞撞，但我真的努力過。我們一起度過很多快樂時光，不是嗎？我記得我們在聖塔莫尼卡、夏威夷、墨西哥 的海灘時光。妳們在海裡玩上好幾個小時，我的小水寶貝們。那些日子—雙關語，—真的是天堂。」

他並分享自己從疾病中學到的四件事，希望女兒們「不只是聽見，而是真正聽進去」。第一課：活在當下。 「現在，就此刻。過去充滿遺憾，未來仍是未知。你真正擁有的只有現在。珍惜它，珍惜每一個瞬間。」

第二課：去愛。 「不一定只是愛一個人，雖然我也推薦。但要愛上某件事。找到讓你每天早上願意起床的熱情。我在妳們這個年紀時愛上表演。那份熱愛陪我走過人生最黑暗的時刻。找到讓你心跳加速的事，然後全力以赴。」

第三課：慎選朋友。

第四課：帶著尊嚴戰鬥到底。 「當你面對挑戰，無論是健康或其他問題，都要戰鬥。永不放棄。戰鬥到最後一口氣。這個疾病正在奪走我的身體，但永遠奪不走我的靈魂。」節目最後，他動情地說：「Billie、Georgia，你們是我的心，是我的一切。晚安。我愛你們。這是我最後的話。」