天后回來了…碧昂絲秀金色鮑伯頭 粉絲歡呼：想死妳

快訊

編譯尤寶琪／綜合報導
碧昂絲罕見以俐落短髮示人。(取材自Instagram)
流行樂天后碧昂絲(Beyonce)在沉寂一段時間後，帶著一組全新照片重返社群媒體，而她的新髮型，也瞬間引爆網路，引發熱議。

碧昂絲日前於社群媒體Instagram上發布了新照片，展示了她全新的金色鮑伯頭造型；照片中，這位天后身穿綠色長風衣，搭配俐落的短髮，展現時尚風采。

這些照片似乎拍攝於第60屆超級盃(Super Bowl)期間，其中包括一張照片俯瞰著位於加州聖克拉拉的李維體育場(Levi's Stadium)，和一些與比賽日相關的元素。

碧昂絲帶著新造型的回歸，也立刻引發了粉絲們的熱議；一位粉絲就評論道：「我的天哪，鮑伯頭！我們想死妳了！」另一位粉絲則說：「天后碧昂絲回來了！」

還有一位粉絲直言說：「我決定也要去剪個鮑伯頭了。」

同時，也有人猜測，碧昂絲的回歸或許預示著更大的消息；一位粉絲在社群媒體平台X上就寫道：「碧昂絲剪了鮑伯頭，這意味著一件事。她進入工作狀態了。」

周末期間，碧昂絲繼續分享了更多不同造型的鮑伯頭照片。其中一套造型是：一件棕色長款羽毛風衣，搭配棕色Telfar棒球帽和牛仔褲。

在其他照片中，她與丈夫Jay-Z合影，同時也分享了一些2026年超級盃的精采時刻。

粉絲們紛紛在留言處留言：「她真的出現了！」還有人說：「拜託碧昂絲來2027年超級盃表演吧！」可見大家對她下一步動向有多期待。

對許多人來說，流行樂天后頻繁發文更加引發了人們的猜測，認為或許會有更大的驚喜即將到來，尤其是在粉絲們翹首以盼她尚未公布的「第三幕」計畫之際。一位粉絲甚至直接問道：「天哪，你到底要發布什麼？」讓熱度持續攀升。

這位格萊美獲獎歌手在周末，同時也上了Instagram慶祝了情人節，在2月14日當天發布了一條簡單的貼文，寫著「情人節快樂。愛你們，B」，向粉絲們送上真誠的祝福。

碧昂絲一向留著長髮。(歐新社資料照片)
