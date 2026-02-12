加入數位與虛擬元素…「鬼追蹤」引爆恐懼 社群成癮比鬼恐怖

「鬼追蹤」是布倫屋製片公司首部西班牙語原創恐怖片。（圖／采昌提供）

「鬼追蹤」（No Me Sigas）由「綜藝」（Variety）雜誌評選為「值得關注的十大編劇」希蜜娜加西亞萊庫納（Ximena García Lecuona），攜手手足愛德華多萊庫納（Eduardo Lecuona）共同執導。從小熱愛恐怖片的兩人，深受2000年代「偽紀錄」（Found Footage）恐怖片類型影響，愛德華多表示：「我們希望創造出讓恐怖片觀眾感到害怕的作品。對我來說，那些早期的恐怖非常令人不安，因為它們很有人性。」

因此以該類型為靈感，並考量時代變化，加入數位與虛擬元素，愛德華多分享：「現在幾乎沒有人在用當年那種小型攝影機了，但我們還是使用一些紀錄手法來玩一個概念：如果恐怖發生在我們現在使用的工具上，會是什麼模樣？比如當你回頭看自拍畫面，卻發現身後好像出現奇怪的東西。」同時藉由捕捉靈異現象的影像紀錄畫面，向經典恐怖片「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）與「鬼入鏡」（Paranormal Activity 2）系列致敬。

本片玩轉YouTube 、Instagram、TikTok等各式社群平台，透過追逐流量、維持網路形象、羨慕他人爆紅的網路焦慮，引爆MZ世代對社群身分認同的現代恐懼。片中為了流量而拍攝造假靈異影片的女主角卡拉科羅納多（Karla Coronado）表示：「你願意為了得到按讚做什麼？有人可以改變自己的身分、成為別人，甚至犧牲生命。我很喜歡這部電影敢於面對這些非常現代的恐懼。你可以看到一個女孩在鬧鬼的房子裡，經歷無數次的恐慌發作，並試圖把自己改造成一個她自己都不認識的人。」社群成癮的失控驚悚夢魘，也讓演員群一致驚呼：「這甚至比鬼還可怕！」

為了讓「鬼追蹤」中的邪靈有「近在身邊」的驚嚇感，劇組期許能讓牠的存在具體化，導演愛德華多表示：「我們非常想做到的，就是讓那個『存在』具體、貼近現實。我們也深受日本 恐怖片影響，就是鬼就在你身邊的感覺，牠不是實體，也不是透明的，你甚至不確定自己到底有沒有看到牠；但一旦你看見，牠就是站在你旁邊。」

因此本片盡可能運用實體特效，並請來肢體表演者演出，讓恐懼真實感再度提升！本片在墨西哥 上映也獲得觀眾大量好評，盛讚：「節奏緊湊，沒有絲毫贅述！」「近期看過最讚的恐怖片，氛圍營造得太好了！」「難以分清哪些是精心設計的驚嚇，哪些是真正的求救信號！」「當你以為猜到反轉，但又會發生另一個反轉。」