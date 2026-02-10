我的頻道

童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實「兒罹患帶狀疱疹」

記者陳穎／即時報導
曾演出電影「如何吃炸毛蟲」（How to Eat Fried Worms）而打開知名度的童星布萊克加瑞特（Blake Garrett） 驚傳離世，年僅33歲。消息指出，他於本月某個星期日辭世，家屬目前正等待驗屍結果，以釐清確切死因。

加瑞特的母親卡蘿加瑞特（Carol Garrett）向「TMZ」透露，兒子近期身體狀況不佳，曾被醫師診斷罹患帶狀疱疹。她表示，上週布萊克因出現「劇烈疼痛」被緊急送往奧克拉荷馬州的醫院急診，隨後確認為帶狀疱疹感染。

卡蘿指出，兒子可能為了緩解病毒引起的疼痛而「自行用藥」，不排除這起憾事是一場 悲劇性的意外。她也坦言，布萊克過去曾有戒癮問題，但這幾年狀況穩定，家人強調他近3年來生活相當正向、健康。

布萊克・加瑞特出生於 德州奧斯汀，童年時期即活躍於表演圈。他早年曾在地方製作中擔任要角，包括「阿拉丁與神奇神燈」、「花生漫畫：查理布朗致敬秀」等舞台作品。10歲時，他更隨「Barney’s Colorful World International Tour」展開大型巡演，累積不少舞台經驗。

