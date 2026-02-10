我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

「小鬼當家」媽媽驟逝 死因曝光：肺栓塞奪命又罹癌

編譯尤寶琪／綜合報導
「小鬼當家」女星凱薩琳奧哈拉死因出爐。(路透資料照片)
「小鬼當家」女星凱薩琳奧哈拉死因出爐。(路透資料照片)

1月30日突然傳出離世的凱薩琳奧哈拉(Catherine O'Hara)死因出爐；這位以「小鬼當家」(Home Alone)、「富家窮路」(Schitt's Creek)和「人狗對對碰」(Best in Show)等影視作品聞名的加拿大裔美國演員，是死於肺栓塞。

根據洛杉磯郡公布的死亡證明，血栓阻塞肺部動脈的肺栓塞，是這位71歲演員於1月30日去世的直接死因，而直腸癌(rectal cancer)則是她的其長期死因。

簽署死亡證明書的腫瘤科醫師表示，他自2025年3月起，就一直在治療奧哈拉，最後一次見到她，是在2026年1月27日；奧哈拉是在加州聖塔莫尼卡的一家醫院去世。

這位深受喜愛的加拿大籍喜劇演員的演藝生涯始於1970年代多倫多的「Second City」喜劇團體，她在此首次與尤金李維(Eugene Levy)合作，兩人不但後來在「富家窮路」中的繼續搭檔，同時還都是傳奇加拿大即興短劇喜劇影集「SCTV」節目的首批演員；奧哈拉隨後在兩部「小鬼當家」系列中，飾演麥考利克金(Macaulay Culkin)那位焦頭爛額的母親，並憑藉「富家窮路」中古怪而富有的女家長莫伊拉羅斯(Moira Rose)一角榮獲艾美獎

奧哈拉的去世讓許多人都感到意外，她的經紀人最初發表的聲明，僅透露說這位女演員是，「因病去世」。

包括麥考利克金、克里斯多夫葛斯特(Christopher Guest)、尤金李維和佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)等曾與奧哈拉合作過的影星，都紛紛在她去世後，表達深切的哀悼。

麥考利克金就在Instagram上向她致敬，寫道：「媽媽。我以為我們還有時間。我想要更多。我想坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳，但我還有那麼多話想說。我愛妳。我們後會有期。」

奧哈拉的死亡證明中，顯示她已經火化；文件中明確寫道她是一位從事電影行業的「演員」，且從事該行業長達50年。

加拿大 艾美獎 加州

上一則

周星馳「女足」來不及賀歲檔 預定暑假才開踢

下一則

泰勒絲新曲MV改寫傳統 邀來5大咖助陣創紀錄

延伸閱讀

「玩命關頭」男星東尼嘉罹癌暴瘦 一度誤傳是愛滋

「玩命關頭」男星東尼嘉罹癌暴瘦 一度誤傳是愛滋
MLB／「跑壘專家」高爾驟逝 道奇教頭慟：他是最有自信的盜壘者

MLB／「跑壘專家」高爾驟逝 道奇教頭慟：他是最有自信的盜壘者
「小鬼當家」媽媽71歲因病過世 麥考利克金留言催淚

「小鬼當家」媽媽71歲因病過世 麥考利克金留言催淚
「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議