「小鬼當家」媽媽驟逝 死因曝光：肺栓塞奪命又罹癌

「小鬼當家」女星凱薩琳奧哈拉死因出爐。(路透資料照片)

1月30日突然傳出離世的凱薩琳奧哈拉(Catherine O'Hara)死因出爐；這位以「小鬼當家」(Home Alone)、「富家窮路」(Schitt's Creek)和「人狗對對碰」(Best in Show)等影視作品聞名的加拿大 裔美國演員，是死於肺栓塞。

根據洛杉磯郡公布的死亡證明，血栓阻塞肺部動脈的肺栓塞，是這位71歲演員於1月30日去世的直接死因，而直腸癌(rectal cancer)則是她的其長期死因。

簽署死亡證明書的腫瘤科醫師表示，他自2025年3月起，就一直在治療奧哈拉，最後一次見到她，是在2026年1月27日；奧哈拉是在加州 聖塔莫尼卡的一家醫院去世。

這位深受喜愛的加拿大籍喜劇演員的演藝生涯始於1970年代多倫多的「Second City」喜劇團體，她在此首次與尤金李維(Eugene Levy)合作，兩人不但後來在「富家窮路」中的繼續搭檔，同時還都是傳奇加拿大即興短劇喜劇影集「SCTV」節目的首批演員；奧哈拉隨後在兩部「小鬼當家」系列中，飾演麥考利克金(Macaulay Culkin)那位焦頭爛額的母親，並憑藉「富家窮路」中古怪而富有的女家長莫伊拉羅斯(Moira Rose)一角榮獲艾美獎 。

奧哈拉的去世讓許多人都感到意外，她的經紀人最初發表的聲明，僅透露說這位女演員是，「因病去世」。

包括麥考利克金、克里斯多夫葛斯特(Christopher Guest)、尤金李維和佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)等曾與奧哈拉合作過的影星，都紛紛在她去世後，表達深切的哀悼。

麥考利克金就在Instagram上向她致敬，寫道：「媽媽。我以為我們還有時間。我想要更多。我想坐在妳旁邊的椅子上。我聽到了妳，但我還有那麼多話想說。我愛妳。我們後會有期。」

奧哈拉的死亡證明中，顯示她已經火化；文件中明確寫道她是一位從事電影行業的「演員」，且從事該行業長達50年。