涉性侵、虐童4項指控 艾美獎男星兼導演被起訴

布斯菲爾德將面臨四項「對兒童進行犯罪性接觸」指控。（路透）

新墨西哥州 伯納利歐(Bernalillo County)地方檢察官布雷格曼(Sam Bregman)表示，新墨西哥州大陪審團日前以性侵兒童罪名，起訴了導演兼演員提摩西布斯菲爾德(Timothy Busfield)。

布斯菲爾德將面臨四項「對兒童進行犯罪性接觸」的指控；此案將由伯納利歐郡地方檢察官辦公室的特案組(Special Victims Unit)負責起訴；檢察官布雷格曼強調，保護兒童仍然是其辦公室的首要任務。

這位68歲導演暨艾美獎 得主，在數周前因涉嫌性侵未成年與虐待兒童而被捕；他被指控在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，在片場不當觸碰童星。

檢方聲稱，在2022年末至2024年初期間，布斯菲爾德涉嫌在拍攝該劇時，在劇場虐待兩名當時分別為7歲和8歲的演員；布斯菲爾德是「黑幫清潔婦」的導演，他否認有任何不當行為。

「起訴並不出乎意料。話說得好，大陪審團連個火腿三明治都能起訴。真正令人擔憂的是，地方檢察官選擇繼續推進一個根本站不住腳、無法在審判中證實的案件，」布斯菲爾德的律師史坦(Larry Stein)在發給「今日美國」(USA Today)的聲明中表示，「拘留聽證會暴露了州政府證據中的致命缺陷，那就是任何起訴決定都無法彌補的漏洞。」

「這次起訴似乎並非是基於事實或法律，」他繼續指出，「布斯菲爾德會持續抗告，並期待在證據最重要的公開法庭上，而不是閉門審理中，檢驗檢方的指控。」

布斯菲爾德在阿布奎基(Albuquerque)警方對他發出逮捕令後，於1月13日主動向當局自首；他則堅稱自己無罪，並聲稱他是因為男孩在節目中被換角後遭到報復。

根據TMZ所取得的一段影片，顯示布斯菲爾德在阿布奎基被拘留前，告訴他律師說：「這些都是謊言，我沒有對那些小男孩做任何事，我要抗爭到底……請大家耐心等待，希望我很快就能出來。」