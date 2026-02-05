開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

我的頻道

記者廖福生／即時報導
布魯克林（右2）消除與家族相關刺青。（美聯社）
布魯克林（右2）消除與家族相關刺青。（美聯社）

貝克漢家族風波持續延燒，26歲的長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）日前才公開發表長達6頁的聲明，點名指控父親大衛貝克漢（David Beckham）與母親維多利亞（Victoria Beckham），並表明無意修補關係。近日，他再度以行動引發外界關注，悄悄將身上象徵父子情感的刺青進行遮蓋，被解讀為與家族徹底切割的最新訊號。

據「太陽報」報導，布魯克林近日與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）一同現身洛杉磯時，被發現右手臂原本刺有「Dad」（爸爸）字樣的船錨刺青，已被3個新圖案覆蓋。知情人士透露，他實際上已接受雷射療程，目的正是去除這個向父親致敬的刺青。

消息人士指出，布魯克林對原生家庭長期感到失望與痛苦，認為這段關係已無法帶來正向情感，因此無法再保留象徵親情的印記。外界也普遍解讀，他此舉不僅針對父母，也代表與3名弟妹之間的關係出現難以修補的裂痕。

事實上，這並非布魯克林首次移除與家庭相關的刺青。先前他已將胸口向母親維多利亞致意的紋身加以遮蓋，如今連父親大衛貝克漢的刺青也一併處理。消息人士感嘆，這一連串動作對大衛與維多利亞而言，無疑是情感上的重擊，「就像在傷口上再灑一把鹽」。

巧合的是，大衛貝克漢日前才在社群平台分享自己於2015年為布魯克林刺在頸部的「Buster」字樣紋身。另一方面，布魯克林手臂上仍可見「Love you Bust」（愛你，Buster）的刺字，但顏色已明顯淡化，似乎也象徵著這段父子情感的轉變。

布魯克林 貝克漢 洛杉磯

上一則

微博之夜成撞衫之夜…汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳被笑「工服三兄弟」

