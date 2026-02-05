35歲瑪格羅比 野外激戰28歲鮮肉男星雅各艾洛迪　

雅各艾洛迪（右）與瑪格羅比兩人不僅在荒原上忘情擁吻，也在雨中緊緊相擁。（圖／華納兄弟提供）

男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）憑藉「科學怪人」（Frankenstein）一角入圍奧斯卡 男配角獎，他近期在新片「咆哮山莊」（Wuthering Heights，更挑戰從影以來最困難演出，同時詮釋呆萌小生與霸道紳士兩種截然不同的角色面向。在終極預告中，雅各艾洛迪展現宛如「霸總」般的強烈控制慾，僅用單手抓住35歲瑪格羅比（Margot Robbie）的馬甲，便將對方拉近至幾乎能接吻的距離，火花四射、令人臉紅心跳。

今年28歲的澳洲 男星雅各艾洛迪，擁有將近兩公尺高的頂尖模特兒身材與極具辨識度的深邃輪廓，近年在好萊塢 戲約不斷，同時也是多個國際時尚品牌力捧的當紅寵兒。此次在新片「咆哮山莊」挑戰文學史上最具爭議性的角色希斯克里夫，童年時是飽受冷眼與壓迫的孤兒，一路蛻變為氣場強烈、財力雄厚的紳士，角色層次極為複雜。

另外，雅各艾洛迪造型也從粗獷野性的荒原男子，轉變為身穿合身西裝、舉手投足散發優雅與危險魅力的上流紳士形象，與瑪格羅比飾演的凱西展開一段既炙熱又危險的激情愛戀。兩人不僅在荒原上忘情擁吻，也在雨中緊緊相擁，將壓抑已久的情感徹底釋放，情慾與愛恨交織，張力十足。

「咆哮山莊」導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）曾以「花漾女子」（Promising Young Woman）奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，她形容希斯克里夫是文學史上最具震撼力、同時也最令人心碎的角色，要將這個可愛又可恨的人物演到讓觀眾為之動容，是全片最大的挑戰。

而雅各艾洛迪的細膩演出，則「精準傳達出角色的溫柔、孤獨與缺陷」，極具說服力。與他有多場親密戲的瑪格羅比也大讚：「我無法想像其他人來演，這個角色就是屬於他，這是命中注定的！」

電影「咆哮山莊」劇情描述，凱西(瑪格羅比飾)和希斯克里夫(雅各艾洛迪飾)萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。