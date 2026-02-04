查普爾羅恩「上空」太震撼 喊乳環裝「沒那麼離譜」

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
查普爾羅恩稱這套令人瞠目結舌服裝並沒有「那麼離譜」。（歐新社）
查普爾羅恩稱這套令人瞠目結舌服裝並沒有「那麼離譜」。（歐新社）

新銳創作歌手查普爾羅恩(Chappell Roan)對大家對於她葛萊美紅毯酒紅色乳環掛薄紗禮服的反應感到好笑，並聲稱這套令人瞠目結舌服裝並沒有「那麼離譜」。

「這身造型其實既酷炫又怪異，」查普爾羅恩在Instagram上發布了這張禮服的照片並寫道，「我建議大家也主動嘗試一下，這真的很有趣也很白目。」

1日於洛杉磯「Crypto.com Arena」舉行的葛萊美獎典禮上，羅恩在秀前採訪中，先是在這套Mugler訂製禮服外，披了一件披肩，直到紅毯環節，才脫下披肩，完整亮出這套禮服；葛萊美獎上向來少不了性感造型，但羅恩這套採用透視連身設計，讓禮服看起來只靠著乳環掛在她身上的服裝，成功在眾性感造型中脫穎而出，成為焦點，讓現場鎂光燈閃不停。

這套服裝，根據「眾生相」(PEOPLE)雜誌報導：「羅恩造型的靈感來自於蒂埃里穆勒(Manfred Thierry Mugler)的1998年春夏『Jeu de Paume』高級定制系列，並由該品牌新任創意總監Miguel Castro Freitas重新演繹，融入到2026年春夏系列中。」

2025年拿下葛萊美獎最佳新人獎的查普爾羅恩，2026年以「The Subway」入圍年度最佳唱片獎和最佳流行獨唱表演獎，歌唱實力不容小覷之際，但她驚世駭俗的造型直接成為了本屆葛萊美紅毯最大焦點，雙乳和美背全都露，直接在各大社群洗版，不少網友看了直呼「太瘋了」、「這尺度是電視可以播的嗎？」。

不過，27歲的羅恩，向來以大膽的紅毯和舞台造型而聞名；換句話說，這次的葛萊美紅毯對她來說，不過是另一個普通的周日晚上，沒什麼大不了的，大家別反應過度了。

葛萊美 洛杉磯

